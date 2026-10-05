דמותו של המקובל הצדיק רבי דוד שלום בצרי זצ"ל, שהלך לעולמו בערב חג הסוכות, ממשיכה לעורר עניין ציבורי ועדויות על אודות אורח חיים שהוקדש כולו לעבודת ה'.

בראיון שהעניק המקובל הרב יעקב עדס לרדיו 'קול חי' תואר אדם שניהל שגרת חיים נוקשה וחריגה בהיקפה לטובת לימוד תורה ומעשים טובים.

על פי עדותו של הרב עדס, ששהה לצדו באותו חדר מרבית היממה לאורך שנים ארוכות, הרב בצרי נוהג היה להגיע לישיבה סביב השעה 04:45 לפנות בוקר ולעזוב אותה סביב השעה 02:00 בלילה.

לדבריו, הרב מיעט באופן קיצוני באכילה בימות החול, הסתפק בפריטים בסיסיים כמו סלטים וקרקרים, ושמר על חיותו אך ורק מתוך לימוד התורה.

הרב עדס הרחיב על אופי תפילותיו של הרב בצרי, שהתפלל במשך שעות ארוכות בעמידה ועל פי כוונות האר"י והרש"ש.

בשורת פועלו הציבורי, ציין הרב עדס את מעורבותו של הרב בצרי בקידום תנועת התשובה - בין היתר בעידודו של הרב אורי זוהר זצ"ל לפעול לרישום ילדים למוסדות תורניים - וכן בפעילות ענפה לעידוד הילודה ומניעת הפלות, שלדבריו הביאה לעולם אלפי ילדים.