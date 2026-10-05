צבא ארצות הברית פינה בבהילות את כל מפציצי ה-B-1 שהיו מוצבים בבסיס חיל האוויר פיירפורד שבבריטניה והחזיר אותם לשטח ארה"ב, כך אישר הלילה (שני) הפנטגון.

המהלך יצא לפועל בעקבות מידע מודיעיני על כוונה איראנית לפגוע במטוסים האסטרטגיים.

בהודעה הרשמית מטעם הפנטגון נמסר: "בעוד בטיחות מבצעית לא איפשרה לנו לאשר את התנועה של הכלים והכוחות שלנו בזמן אמת, אנחנו יכולים לאשר כעת כי כל המפציצים האמריקניים שהיו בבסיס חיל האוויר פיירפורד הוחזרו לבסיסי הבית שלהם בארה"ב".

לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס", גורמים אמריקניים הבהירו כי פינוי המפציצים בוצע "במהירות, בשל איומים חדשים שהגיעו לידי מפקדים בנוגע לתוכנית איראנית לפגוע בבסיס".

החשש מפני מתקפה התגבר לאחר שלפני כשבוע נעצרו חמישה חשודים בניסיון להפעיל מכונית תופת סמוך לבסיס הבריטי, כאשר על פי האינדיקציות החמישה פעל בהכוונה ישירה מטהרן.