בשעה 06:29: נשיא המדינה הוריד את דגל ישראל בבית הנשיא לחצי התורן

נשיא המדינה יצחק הרצוג, פתח הבוקר (שני) את יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר 2023, בהורדת דגל ישראל לחצי התורן, ברחבת בית הנשיא.

הורדת הדגל מבטאת את האבל הלאומי המשותף של מדינת ישראל ואזרחיה, ומוקדשת לזכרם של הנשים והגברים, הילדים, הפעוטות, הקשישים, האזרחים והחיילים שנרצחו ונפלו במתקפת הטרור בשבעה באוקטובר 2023 ובמלחמת "חרבות ברזל".

לצד זכרם, היום מוקדש גם להצדעה לכל מי שנפגעו בגופם ובנפשם ונושאים את פצעי השבעה באוקטובר והמלחמה גם בימים אלו.

הורדת הדגלים לחצי התורן ברחבת הכנסת צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

בכנסת הורדו בשעה 06:29 דגלי הלאום ברחבה לחצי התורן, במעמד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, מנכ"ל הכנסת משה אדרי, קצין הכנסת ניצב יובל חן ובליווי משמר הכבוד של לוחמי משמר הכנסת.

למרגלות הגלעד לזכר חללי מערכות ישראל והאנדרטה לזכר חללי פעולות האיבה הונחו זרי פרחים. בכניסת חברי הכנסת הוצב נר זיכרון.