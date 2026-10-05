מאז 7 באוקטובר נקראו 289 ילדים בישראל בשם ענר, על שמו של ענר שפירא ז"ל, שנפל לאחר שהדף בידיו רימון אחר רימון שהושלך לתוך המיגונית סמוך לרעים, ובכך הציל את חייהם של רבים ששהו בה.

הנתונים שמסרה עמותת ענר שפירא מצביעים על זינוק חד במספר הילדים הנושאים את השם מאז תחילת המלחמה. עד 7 באוקטובר נקראו בישראל בשם ענר כ־11 ילדים בשנה בלבד, ואילו מאז המלחמה עלה המספר ליותר מפי עשרה.

מאחורי המספרים נמצאת עבור הוריו של ענר, שירה ומשה שפירא, הנצחה אישית שממשיכה להתרחב עם כל משפחה שבוחרת בשם. בשיחה עם "ידיעות אחרונות" סיפרו השניים על התחושות שמעוררת בהם הידיעה שמאות ילדים נושאים כיום את שמו של בנם.

"לגלות שעוד ועוד הורים בוחרים לקרוא לילד שלהם ענר זו התרגשות שקשה לתאר במילים", אמרו. "כל ילד כזה הוא עולם שלם, והוא נושא איתו משהו מענר שלנו - מהאומץ, מהאהבה, מהיצירה ומהבחירה שלו להגן על אחרים גם ברגעים הקשים ביותר".

הוריו סיפרו כי לצד הגעגוע לבנם, העובדה ששמו נשמע כיום במשפחות רבות ברחבי הארץ מעניקה להם תחושה שזכרו ממשיך להתקיים בחיי היום-יום.

"ענר איננו, והגעגוע אליו רק גדל, אבל הידיעה שהשם שלו ממשיך להישמע בבתים, בגני ילדים ובמשפחות בכל רחבי הארץ נותנת לנו תחושה שהאור שלו ממשיך להתפשט. אין הנצחה חזקה מזו: לא רק לזכור את ענר, אלא לבחור להכניס משהו ממנו אל החיים עצמם", אמרו.