זוג גברים דתיים הגישו לבית משפט השלום בירושלים תביעה בסך כ-157 אלף שקל נגד יגאל כנען, בעל צימר בנופי פרת, בטענה שסירב לארח אותם לאחר שגילה כי מדובר בזוג להט"ב.

האירוע התרחש, לפי התביעה, דקות לפני כניסת השבת. כנען אינו מכחיש שסירב לארח את השניים ומסביר את החלטתו בעמדתו הדתית והאידאולוגית.

על פי הדיווח ב"ידיעות אחרונות", השניים הזמינו מראש לילה בצימר "נוף כנען" לקראת שבת, תמורת 550 שקל, ואף העבירו לכנען 100 שקל כמקדמה. אחד מבני הזוג הוא קצין בצה"ל והשני משרת מילואים פעיל בתפקיד קרבי.

השניים הגיעו לצימר ביום שישי בחודש ינואר, זמן קצר לפני כניסת השבת. לטענתם, כשהגיעו למקום הבחין כנען כי מדובר בשני גברים ואמר להם: "אוי, אתם שני גברים". השניים השיבו כי הם זוג, ולפי כתב התביעה ענה להם כנען: "עוד יותר גרוע, אני אדם דתי. אני לא יכול לארח אתכם". אחד מבני הזוג השיב: "גם אנחנו דתיים".

לפי התביעה, כנען לא השיב לדברים ועזב את המקום, ובהמשך החזיר לבני הזוג את 100 השקלים שהעבירו לו. השניים טוענים כי מאחר שהאירוע התרחש בסמוך לכניסת השבת, הם לא יכלו לחזור לביתם ונאלצו למהר לבית הוריו של אחד מהם.

בדרכם שלחו לכנען הודעה שבה כתבו: "הזדעזענו ונפגענו מההתנהגות שלך שהיא הלבנת פנים על רקע זהותנו שאינה פוגעת באיש. הסירוב שלך לארח אותנו מאלץ אותנו לחלל שבת. שבת שלום".

בתביעה טוענים בני הזוג כי סירובו של כנען להעניק להם שירות נבע אך ורק מהיותם זוג להט"ב. לדבריהם, התנהלותו גרמה להם להשפלה, לפגיעה בכבודם ולעוגמת נפש, במיוחד לנוכח עיתוי האירוע סמוך לכניסת השבת.

"הנתבע נקט כלפי התובעים בהתנהלות מפלה, גלויה ומפורשת, שעה שסירב להעניק להם שירות אירוח הפתוח לציבור אך ורק מחמת היותם זוג חד־מיני", נכתב בתביעה."הסירוב לווה באמירות ישירות המבססות את ההבחנה על עצם נטייתם המינית של התובעים".

עורכי הדין אסף בנמלך ודן קורב, המייצגים את בני הזוג, מסרו: "התנהגותו מפירת החוק של הנתבע פגעה בליבת כבוד האדם של התובעים ועלבה בהם קשות. יש לשרש התנהגויות מסוג זה".

כנען, בכיר לשעבר במפלגת נעם, הגיש מצידו תביעה נגד בני הזוג. לטענתו, השניים הכירו את עמדותיו מראש וטמנו לו מלכודת. הוא הודה בעובדות והסביר כי "מדובר בעמידה מול מגמה פרוגרסיבית, חברתית ומשפטית, המבקשת לעקור את שורשי המוסר והמסורת".

לדבריו, תביעתו הוגשה גם "כזעקה של אדם פרטי, דתי, המבקש להגן על מבצרו האחרון - ביתו ומשפחתו".

בתביעתו התייחס כנען גם לשופטת שמונתה לדון בתיק, וכינה אותה "שופטת חילונית, רווקה, ובעלת זהות מפוקפקת". לדבריו, היא מונתה כדי להכריע "מהי דת, מהי זוגיות, מהי משפחה, מהי סטייה, מהו המשקל הנכון שצריך לתת לערכים מתנגשים".