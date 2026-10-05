פורום המטה הכללי קיים מעמד זיכרון ודקת דומייה ב-06:29 בבסיס זיקים צילום: דובר צה"ל

לציון יום הזיכרון הלאומי לאירועי ה-7 באוקטובר, פורום המטה הכללי קיים מעמד זיכרון ודקת דומייה הבוקר (שני) ב-06:29 בבסיס זיקים.

בפקודת יום שפרסם התייחס הרמטכ"ל, אייל זמיר, להפקת הלקחים מהמחדלים שקדמו לטבח. "מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים כדי להיות ראויים יותר לאמון שהפקיד בידינו העם. נישא עימנו את זיכרון הנופלים ואת לקחי ה-7 באוקטובר, ונבנה עתיד שבו אזרחי ישראל יחיו בביטחון בארצם".

הוא הזכיר כי "חיילי צה"ל ומפקדיו בסדיר ובמילואים הסתערו אל מול האש ונלחמו ללא לאות. ברגעים הקשים ביותר התגלו הלכידות והמופת של החברה הישראלית. עם הנחלץ לעזרת בניו ובנותיו, נאבק על תקומתו ואינו מותיר איש מאחור".

בדבריו התייחס זמיר להתרחבות המערכה בזירות השונות. "מהיום ההוא יצאנו למערכה ממושכת - נלחמנו בזירות קרובות ורחוקות, הגנו על יישובים וגבולות, פגענו באויבינו והשמדנו יכולות שאיימו על אזרחי ישראל. חילצנו והשבנו חטופים, השתנינו ופיתחנו דרכים חדשות להתמודד עם איומים - לא נאפשר לאויבינו להתעצם באין מפריע, נזהה איומים בעודם מתהווים ונכה בהם בנחישות ובעוצמה".