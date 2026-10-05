אחרי התנגדות המשטרה ודחיית הבקשה בבית משפט השלום, טל ינון דרדיק יוכל לצאת השבוע למספר שעות ולהשתתף בחתונת אחותו. שופט בית המשפט המחוזי בירושלים אלעד פרסקי קיבל את הערר שהגיש ארגון חוננו והורה לאפשר את יציאתו לחתונה באזור ירושלים.

מאחורי הבקשה עמדה שמחה משפחתית קרובה במיוחד. אחותו של דרדיק מתחתנת השבוע, והחתן הוא לוחם שריון שהשתתף בקרבות הקשים ב-7 באוקטובר באזור כיסופים שבעוטף עזה ונפצע בהם.

דרדיק ביקש להשתחרר בערבות לשעות ספורות בלבד לצורך השתתפות בחתונה, אולם תביעות מחוז ש"י במשטרה התנגדו לבקשה. בעקבות ההתנגדות קיבל בית משפט השלום את עמדת התביעה, ללא דיון, ודחה את בקשתו.

בארגון חוננו לא השלימו עם ההחלטה. עו"ד משה פולסקי, המייצג את דרדיק מטעם הארגון, הגיש ערר דחוף לבית המשפט המחוזי בירושלים - ושם התהפכה ההחלטה.

"אנחנו מברכים על החלטת בית המשפט, שלמעשה הייתה מתבקשת בנסיבות העניין", מסר פולסקי לאחר קבלת הערר. "לא מדובר באדם מסוכן. מדובר באדם שגם המדינה אומרת שאין צורך שישהה במעצר בית ושהוא יכול להיות משוחרר ללא כל תנאי, רק שיתייצב פעמיים ביום בתחנת המשטרה, בהתאם להוראות צו האלוף".

ברקע המעצר עומד מאבקו של דרדיק בצו המנהלי שהוציא נגדו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. הצו מרחיק אותו משטחי יהודה ושומרון ומחייב אותו להתייצב מדי יום בתחנת המשטרה במודיעין עילית.

דרדיק הודיע כי אינו מתכוון לשתף פעולה עם הצו, כחלק ממחאה שהכריז נגד השימוש בצווים מנהליים כלפי מתיישבים ביהודה ושומרון. במסגרת המחאה הוא בחר להישאר במעצר ולא לקיים את הוראות הצו.

"טל ינון ממשיך את המחאה שלו כנגד צווים מנהליים", אמר עו"ד פולסקי. "הוא מסרב לקבל את המצב בו במדינה דמוקרטית מוצאים צווים מנהליים דרקוניים כנגד אזרחים. זהו המאבק הבלתי אלים שלו, המאבק ההצהרתי שלו, בתקווה להביא לביטול הכלי הפסול של צווים מנהליים".

אלא שהפעם, לצד המחלוקת המשפטית והמחאה העקרונית, עמדה בפני בית המשפט גם הבקשה המשפחתית: האפשרות של דרדיק להיות לצד אחותו ביום חתונתה.

"אנחנו מברכים את בית המשפט שדחה את בקשת התביעות להותיר אותו במעצר, והבין שמדובר במקרה אנושי", הוסיף פולסקי. "אחותו מתחתנת, אחותו ששירתה שירות צבאי בצבא, והחתן עצמו שירת בצבא בשריון ונפצע בקרבות של השבעה באוקטובר במעבר כיסופים. אנחנו שמחים על כך שבית המשפט הפעיל שיקול דעת והורה על שחרורו של דרדיק לחתונה".