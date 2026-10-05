סיעת "נועם לישראל" מודיעה כי בכוונתה להתמודד בבחירות ולשדל אנשים להצביע בעדה, גם אם יהיה ברור שלא תיכנס לכנסת. מתעורר ויכוח אם הדבר נכון אם לאו. אולם לדעתי, הדבר אסור ממש.

אקדים ואומר כי הרב יואל קטן שליט"א היטיב לבאר במסגרת זו מדוע הדבר מזיק ביותר. דבריו נכוחים וישרים, והריני ממליץ לכל מי שלא קרא אותם לעשות זאת.

אולם לדעתי, ואומר זאת אחר בקשת המחילה, הדבר פשוט אסור. וזה נימוקי:

מדינת ישראל ייסדה את הבחירות על מנת שתושביה יצביעו למען כינון הכנסת והממשלה הנראות להם. הבחירות לא נועדו להפצת דעה זו או אחרת. הדעות מוצגות בפני הציבור על מנת שהמצביע ידע לאן מבקשת כל מפלגה להוביל במסגרת הכנסת והממשלה.

על כן, כאשר ברור שמפלגה מסוימת לא תיכנס לכנסת, אין לה רשות להשתמש בבחירות רק לשם השרשת דעותיה, גם אם הן נכונות, ישרות ומקובלות על רבים.

הדבר דומה למי שתולה כרזות על קירות בית ללא רשות בעליו. יש כאן גזל, או לפחות אבק גזל. מצב כזה הוגדר כ"שואל שלא מדעת הבעלים".

נאמר בגמרא (שבועות לא ע"א) כי במקום שיש חשש לדבר שקר, אין לו לאדם לשמוע בקול רבו. כאשר קבוצה מסוימת הולכת לבחירות בידיעה ברורה שלא תשיג את התכלית שלשמה נועדו הבחירות - הרי זה דבר שקר.

אמנם קטונתי מאוד לעומת מנהיגיה התורניים של אותה סיעה, אך על כך נאמר: "לא תגורו מפני איש".