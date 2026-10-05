פעוט בן 11 חודשים שהובא לבית החולים מאיר כשהוא סובל מחבלה באוזנו הוביל לפתיחת חקירה סמויה, שבסיומה נעצרו שלוש סייעות מגן ילדים באזור השרון בחשד לאלימות כלפי פעוטות.

חוקרי תחנת כפר סבא במחוז מרכז פתחו בחקירה עם קבלת דיווח על חשד לפגיעה בפעוטות בגן. במסגרת הבדיקה ביצעו החוקרים שורה של פעולות חקירה, ובהן שימוש באמצעים טכנולוגיים.

מהחקירה עלה החשד כי לא מדובר באירוע בודד, אלא במספר אירועי אלימות כלפי פעוטות בגן.

על פי החשד, הסייעות תועדו כשהן נוהגות באלימות כלפי הפעוטות: מרימות אותם בכוח ומטיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ומשליכות לעברם חפצים.

עם התקדמות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, עברו החוקרים לשלב הגלוי. שוטרי תחנת כפר סבא עצרו שלוש סייעות העובדות בגן, תושבות רעננה בשנות ה-30 וה-50 לחייהן.

שלוש החשודות צפויות להיות מובאות הבוקר לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרן בהתאם לממצאי החקירה ולצרכיה.