רגע לפני יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר שחל היום (שני), פקדו אמש עשרות מאוהדי בית"ר ירושלים את קבריהם של חבריהם ליציע שנרצחו ונטבחו בשבת שמחת תורה לפני שלוש שנים ובמהלך הקרבות בעוטף.

חברי עמותת האוהדים הירושלמים, “הוד והדר", יצאו אמש ביוזמה מרגשת לזכר חבריהם שנרצחו ונטבחו, כשפקדו למעלה מ־60 קברים של אוהדי הקבוצה שנרצחו בטבח השבעה באוקטובר ושל חיילים שנפלו בקרבות הגבורה בעוטף עזה.

האוהדים התפרסו בבתי העלמין ברחבי הארץ, הגיעו לקבריהם של הנופלים והנרצחים, הדליקו נר לזכרם, התפללו לעילוי נשמתם והניחו על כל קבר מכתב למשפחה בשם משפחת בית"ר ירושלים.

במכתב שהושאר למשפחות נכתב: “חשוב לנו להזכיר: אתם חלק ממשפחת בית"ר. הייתם חלק ממנה, ואתם חלק ממנה גם היום. אנחנו כאן בשבילכם ולמענכם. בכל פעם שתרצו להגיע לטדי, הדלת פתוחה בפניכם. תתקבלו שם בחיבוק חם, באהבה גדולה ובכבוד הראוי לכם".

“מאז השבעה באוקטובר משפחת בית"ר איבדה רבים מבניה ובנותיה. אנשים שישבו איתנו ביציע, לבשו צהוב שחור, שמחו איתנו וכאבו איתנו. היה לנו חשוב להגיע אליהם, אחד אחד, גם היום. לעמוד ליד הקבר, להדליק נר, להתפלל לזכרם ולהבטיח למשפחות שהזיכרון שלהם נשאר איתנו. בית"ר היא משפחה, ומשפחה לא שוכחת את בניה", כתבו חברי עמותת האוהדים הירושלמים.