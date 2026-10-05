מסך הטלוויזיה שנמצא בעסק קטן משמש בדרך כלל להצגת סרטוני YouTube, תוכניות טלוויזיה או תוכן כללי. בעלי עסקים שרוצים להשתמש במסך לצורך פרסום ושיווק נאלצים לא פעם להסתמך על דיסק און קי או לחבר מחשב למסך כדי להעביר אליו תוכן.

הפתרונות האלה יכולים להספיק כאשר התוכן כמעט ואינו משתנה, אבל הם פחות נוחים כאשר רוצים לעדכן מבצע, להציג מוצר חדש, לשנות מחיר או להחליף את התוכן שמופיע על המסך באופן שוטף.

כאן נכנס לתמונה עולם ה Digital Signage שילוט דיגיטלי המאפשר לעסקים לנהל תוכן המוצג על מסכים בצורה דינמית.בדקנו את MagiCore מבית 360 ADVISION, מהשלב הראשון, פתיחת האריזה וחיבור המערכת למסך ועד להעלאת תוכן, יצירת סרטון באמצעות AI והצגתו על מסך הטלוויזיה.

לא חייבים לקנות מסך חדש

אחד היתרונות המרכזיים של MagiCore הוא שאין צורך לרכוש מסך ייעודי לצורך השימוש במערכת.

ניתן להשתמש בטלוויזיה שכבר קיימת בעסק או לרכוש באופן עצמאי מסך שמתאים לצורך ולתקציב.

אין חשיבות מיוחדת לכך שמדובר בטלוויזיה חכמה או רגילה, לגודל המסך, ליצרן או למערכת ההפעלה שמותקנת בטלוויזיה.

החיבור מתבצע באמצעות סטרימר קטן שמתחבר למסך דרך HDMI ומאפשר לטלוויזיה להפוך למסך פרסום לעסק.

ההתקנה: מחברים ומתחילים

המוצר מגיע באריזה הכוללת סטרימר, ספק כוח וכבל HDMI.

תהליך ההתקנה פשוט: מחברים את כבל ה-HDMI לסטרימר ולמסך, מחברים את ספק הכוח ולאחר מכן מבצעים את הגדרת חיבור האינטרנט.

בוחרים את רשת ה-Wi-Fi, מזינים את הסיסמה והסטרימר מתחבר למערכת.

במהלך ההתקנה ניתן לבחור גם את כיוון התצוגה: אופקי או אנכי.

לתצוגה האנכית יש יתרון עבור עסקים שרוצים להשתמש בתכנים שנוצרו לפורמט של רשתות חברתיות וסרטונים קצרים כמו Reels ו-TikTok.

מה בדקנו בפועל?

לאחר החיבור הראשוני עברנו לבדוק את הפעולות שבעל עסק צפוי לבצע בשימוש היומיומי.

רצינו לבדוק האם אפשר להתחיל להשתמש במערכת ללא ידע טכני, כמה פעולות נדרשות כדי להעלות תוכן למסך, האם ניתן לעדכן את המסך מרחוק ומה קורה כאשר רוצים ליצור פרסומת חדשה למוצר.

רוב התשובות נמצאות באופן שבו בנויה האפליקציה.

ניהול מסך הפרסום מהטלפון

האפליקציה של MagiCore אינה מנסה להיות תוכנת עריכה מקצועית עמוסה בפיצ'רים.

המטרה שלה פשוטה יותר: לאפשר לבעל העסק לנהל את התוכן שמופיע על מסך הפרסום בלי ללמוד מערכת מורכבת.

במרכז האפליקציה נמצא כפתור "+" גדול.

לחיצה עליו מאפשרת לבחור תמונה או סרטון מהגלריה בטלפון. לאחר בחירת התוכן ניתן להוסיף כותרת שיווקית, לבחור את גודל הכותרת ואת הצבע שלה ולאשר.

לאחר האישור התוכן מועבר למסך.

הכול מתבצע מהטלפון ובאפליקציה בעברית מלאה.

במהלך הבדיקה בלטה קלות התפעול: גם משתמש שאינו רגיל לעבוד עם מערכות טכנולוגיות מורכבות יכול להבין במהירות את הפעולות הבסיסיות.

השימוש במערכת מייתר את הצורך להעביר קבצים באמצעות דיסק און קי, לחבר מחשב לטלוויזיה או לפתוח תוכנת עריכת וידאו בכל פעם שרוצים לבצע שינוי פשוט.

האם אפשר לנהל את מסך הפרסום מרחוק?

כן.

לאחר שהסטרימר מחובר לאינטרנט, ניתן לשלוח אליו תוכן מהאפליקציה גם כאשר בעל העסק אינו נמצא פיזית ליד המסך.

ניתן להיות בבית, בעיר אחרת ואפילו במדינה אחרת ועדיין לעדכן את מה שמוצג על המסך שבעסק.

עבור עסק שרוצה להשתמש בשילוט דיגיטלי באופן שוטף, מדובר ביכולת משמעותית.

כך ניתן להציג מבצע חדש, לעדכן מחיר, לקדם מוצר שהגיע למלאי או להבליט שירות מסוים - בלי להגיע פיזית למסך.

במקום שהתוכן יישאר קבוע במשך שבועות או חודשים, ניתן להתאים אותו למה שקורה בעסק באותו רגע.



האם אפשר ליצור פרסומת בלי מעצב או עורך וידאו?

כאן נכנסת לתמונה יכולת ה AI של MagiCore.

מלבד העלאת תמונות וסרטונים מהטלפון, המערכת כוללת כלי ליצירת סרטוני פרסום באמצעות בינה מלאכותית.

התהליך מתחיל בצילום מוצר באמצעות הטלפון או בהעלאת תמונה קיימת מהגלריה.

לאחר מכן המערכת מציגה מספר אפשרויות ליצירת סרטון, והמשתמש יכול לבחור את הכיוון שמתאים לו.

אפשר להתייחס להצעה שהמערכת מציגה ולבקש שינויים, או להגדיר כיצד רוצים לשפר את הסרטון.

אפשרות נוספת היא לשלב בסרטון פרזנטור או פרזנטורית מתוך קטלוג דמויות, כולל דמויות בעלות מראה ישראלי, שיציגו את המוצר.

לאחר מכן ניתן להוסיף כותרת בעברית או בשפה אחרת והמערכת מייצרת את הסרטון הפרסומי.

תהליך יצירת הפרסומת אורך פחות מדקה.

מאחורי התהליך משולבים מספר מודלים של AI, אך המשתמש אינו נדרש להתמודד עם המורכבות הטכנולוגית.

אין צורך לדעת לכתוב פרומפטים או ללמוד תוכנות עריכת וידאו.

המערכת פועלת בעברית מלאה וכל פרסומת שנוצרת באמצעות כלי ה AI מוצגת על המסך למשך שמונה שניות.

הרעיון אינו בהכרח להחליף קמפיין פרסומי מקצועי, אלא לתת לבעל העסק כלי מהיר ליצירת תוכן נקודתי: מוצר חדש, מבצע, שירות משלים או מסר שרוצים להציג ללקוחות שנמצאים בעסק.

למה בכלל צריך שילוט דיגיטלי כשהלקוח כבר נמצא בעסק?

דווקא כאשר הלקוח נמצא בתוך העסק נוצרת הזדמנות להציג בפניו מוצרים ושירותים נוספים.

בין אם הוא ממתין בתור ובין אם הוא מסתובב בחנות, מסך פרסום יכול לחשוף אותו להצעות שלא בהכרח הגיע במטרה לרכוש.

מספרה יכולה להציג מוצרי טיפוח.

קליניקה יכולה לקדם שירותים משלימים.

בית קפה יכול לפרסם מנה יומית או מבצע בשעות מסוימות.

חנות יכולה להבליט מוצר חדש או הצעה מיוחדת.

היכולת לשנות את התוכן במהירות היא אחד ההבדלים המרכזיים בין שילוט דיגיטלי לבין פוסטר או רול-אפ קבוע.



מה היתרון של MagiCore לעומת דיסק און קי או רול-אפ?

רול-אפ ופוסטר מתאימים כאשר המסר קבוע.

אבל כאשר המחיר משתנה, המבצע מסתיים או שמגיע מוצר חדש, צריך לעדכן או להדפיס את החומר מחדש.

גם עבודה עם דיסק און קי מחייבת בדרך כלל להגיע למסך בכל פעם שרוצים להחליף את התוכן.

ב-MagiCore ניהול התוכן מתבצע מהטלפון.

גם יצירת הסרטונים יכולה להתבצע מהנייד: מצלמים מוצר או מעלים תמונה מהגלריה, יוצרים סרטון באמצעות AI ולאחר מכן מעבירים אותו למסך.

כך, לדוגמה, אם מוצר חדש מגיע לחנות בבוקר, ניתן ליצור עבורו פרסומת ולהציג אותה ללקוחות באותו יום, בלי להמתין להפקה גרפית או להדפסה.

למי מתאימה מערכת שילוט דיגיטלי כמו MagiCore?

MagiCore מיועדת לעסקים שמקבלים לקוחות ורוצים להשתמש במסכים כדי להציג מבצעים, תמונות, סרטונים, מוצרים, שירותים ועדכונים.

המערכת יכולה להתאים בין היתר לחנויות קמעונאיות, מסעדות, בתי קפה, מספרות, קליניקות, עסקים בתחום היופי, משרדים וחדרי המתנה.

היא עשויה להתאים במיוחד לעסקים קטנים שאין להם מחלקת שיווק, מעצב גרפי או איש וידאו קבוע ורוצים לייצר ולעדכן בעצמם את התוכן שמוצג ללקוחות.

כמה עולה MagiCore?

הסטרימר נמכר במחיר של 349 שקלים ודמי המנוי עומדים על 39 שקלים בחודש.

השורה התחתונה

MagiCore מחברת בין עולם השילוט הדיגיטלי לבין כלי AI בצורה שנועדה להיות פשוטה להפעלה עבור בעל העסק.

מצד אחד, אין צורך להחליף את הטלוויזיה הקיימת. סטרימר קטן וחיבור HDMI מאפשרים להפוך אותה למסך פרסום שניתן לנהל מרחוק.

מצד שני, האפליקציה מאפשרת לבעל העסק להעלות ולעדכן תוכן ישירות מהטלפון וגם ליצור סרטוני פרסום באמצעות AI.

עבור עסק שכבר מחזיק בטלוויזיה ורוצה להשתמש בה ככלי שיווק ותקשורת עם הלקוחות, מדובר בפתרון שמפשט פעולות שבעבר דרשו דיסק און קי, מחשב, תוכנות עריכה או עבודה של אנשי מקצוע.

הנקודה המרכזית היא לא המסך עצמו, אלא היכולת לנהל את מה שמוצג עליו: לעדכן תוכן מרחוק, לבחור תצוגה אופקית או אנכית, להעלות תמונות וסרטונים וליצור תוכן פרסומי באמצעות AI - הכל ממערכת אחת.

לפרטים נוספים על MagiCore - מערכת שילוט דיגיטלי לעסקים מבית ADVISION360:

https://advision360.co.il

https://peak-rise.co.il

או בוואטסאפ: 053-9506246