לקראת יום הבחירות הציב חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר פרוש קו אדום ברור וחד-משמעי לגבי תנאי הכניסה של יהדות התורה לכל קואליציה עתידית.

בראיון שהעניק לרדיו 'קול חי', הדגיש פרוש את ההסכם המחייב שנחתם בין מרכיבי הסיעה - אגודת ישראל ודגל התורה - המותנה באופן מוחלט בפתרון סוגיית גיוס בני הישיבות.

"חתמנו על הסכם מפורש בין אגודת ישראל לדגל התורה", הצהיר פרוש. "אנחנו לא נתמנה ולא נכהן בשום תפקיד קואליציוני - לא שרים, לא סגני שרים ולא ראשי ועדות - ולא נאפשר העברת שום חוקים של הקואליציה, כל עוד לא יוסדר בחוק מעמדם של בני הישיבות ולומדי התורה.

"חברי הכנסת רוצים לקדם חוקים, והם יבינו היטב שבלי פתרון מלא לנושא הגיוס - הכנסת לא תוכל להתקדם".

בהתייחסו לסכנות העומדות לפתחו של הציבור החרדי, עמד פרוש על החשיבות הקריטית של השפעת מערכת המשפט והייעוץ המשפטי הממשלתי על אורחות חייהם של לומדי התורה. לדבריו, הישענות על גורמים לעומתיים עלולה לפגוע אנושות בתקציבים ובקיומם של מוסדות החינוך והקהילות בכל רחבי הארץ.

"הציבור חייב להבין מה קורה כאשר במערכת המשפט ובייעוץ המשפטי מתקבלות החלטות חד-צדדיות הפוגעות בלומדי התורה ובמוסדות", הזהיר פרוש. "אם חלילה השמאל, בראשות גורמים כמו יאיר גולן או שותפיו, ינהל את המערכת, הם אלה שיצטרכו להחליט מה יכולים לקבל בכל עיר ועיר, והאם עיר שהתושבים שלה אינם לטעמם זכאים לתקציבים. המטרה שלנו בקמפיין היא להמחיש לציבור עד כמה הבחירות האלו קריטיות לקיומנו".