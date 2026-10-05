רכב הרשום על שמו של נהג במשרד ראש הממשלה היה נוכח בסוף השבוע בזירת ניסיון חיסול של מור דומרני, בנו של שלום דומרני, באשקלון. כך פורסם היום (שני) בחדשות 12.

על פי הדיווח, בעקבות קולות ירי שנשמעו בעיר נעצרו תשעה חשודים בחשד שניסו לחסל את דומרני. במהלך החקירה התברר כי הרכב שלעברו בוצע הירי רשום על שמו של בועז אסייג, נהג במשרד ראש הממשלה, שבעבר אף העיד במשפט נתניהו כמי ששימש נהג בשיירת ראש הממשלה.

בדיווח הודגש כי הרכב אינו חלק משיירת ראש הממשלה.

לפי הפרסום, מי שנהג ברכב בזמן האירוע היה בנו של אסייג, שנעצר אף הוא במסגרת החקירה. במשטרה מעריכים בשלב זה כי החשודים ירו לעבר הרכב במסגרת ניסיון לפגוע במור דומרני.

בדיון בבית המשפט מסר נציג המשטרה כי לאחר האירוע הגיע הרכב למחסום ארז. ברשות בנו של אסייג נמצא אקדח איירסופט וכן כובע זיהוי משטרתי, וברכב עצמו אותרו צ'קלקות.

הרכב מוחזק כעת בידי המשטרה. כלל החשודים נעצרו במסגרת החקירה, ובהמשך שוחררו חלקם למעצר בית. החקירה נמשכת.