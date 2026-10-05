בוקר לא שקט בכנרת הסתיים בפציעתם של ארבעה בני אדם: ארבעה בחורי ישיבה בני 18 ו-19 נפצעו הבוקר באורח בינוני וקל בעקבות פיצוץ של גזיית בישול במהלך שהותם בחוף צינברי שבטבריה.

כוחות ההצלה והרפואה הוזעקו למקום בעקבות דיווח בהול על פיצוץ שאירע בחוף ועל מספר נפגעים במקום. חובשים ופראמדיקים של מד"א, בשיתוף עם כונני ארגון "הצלה", הגיעו לזירה והחלו מיד בהענקת טיפול רפואי ראשוני לנפגעים.

על פי גורמי ההצלה, אחד הפצועים, צעיר בן 19, פונה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים רמב"ם בחיפה כשהוא במצב בינוני, לאחר שסבל מחבלות ומכוויות דרגה ב' בגפיים.

שלושה צעירים נוספים, שנפגעו אף הם באורח קל מאירוע הפיצוץ וסבלו מכוויות בדרגה א' בגופם, פונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי צפון (פוריה).

חובשי "הצלה", אוריאל ניסים דדון ומתנאל אצלן, שתיארו את רגעי ההגעה לזירה, סיפרו: "כשהגענו למקום, מצאנו מספר נפגעים עם כוויות בגופם לאחר שנפגעו כתוצאה מפיצוץ גזייה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו טיפול רפואי ראשוני לצעיר בן 19 שסבל מכוויות דרגה ב' בגפיים, והוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים רמב"ם בחיפה. כמו כן הענקנו טיפול רפואי ראשוני לשלושה נפגעים נוספים עם כוויות בדרגה א' בגופם, והם פונו במצב קל להמשך טיפול במרכז הרפואי צפון-פוריה".