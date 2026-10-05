פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום נגד מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, תושב פתח תקווה כבן 60, המייחס לו תכנון של מתקפת טרור רחבת היקף נגד ערבים ברחבי ישראל, במזרח ירושלים וביהודה ושומרון. על שמו של הנאשם מוטל בשלב זה צו איסור פרסום.

לפי כתב האישום, הנאשם גיבש במשך יותר משלוש שנים תוכנית שאותה כינה "עי"ט - עם יעשה טרנספר", שבמסגרתה ביקש לגרום למותם של מאות אזרחים ערבים ולהביא לבריחתם של ערבים מישראל, מזרח ירושלים ויהודה ושומרון לירדן, לבנון ורצועת עזה.

הפרקליטות מייחסת לנאשם עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור לפי חוק המאבק בטרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט, וביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו עד תום ההליכים.

על פי כתב האישום, התוכנית החלה להתגבש בפברואר 2023, על רקע אירועי "שומר החומות", והתחזקה לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". הפרקליטות טוענת כי הנאשם לא הסתפק ברעיונות כלליים, אלא ביצע פעולות הכנה שנועדו לקדם את התוכנית.

בין היתר, נטען כי ערך סיורי שטח, כתב מסמכים מפורטים שבהם הציג את דרכי הפעולה ואת ההצדקות להן, וניסה במשך כשנה וחצי לגייס אנשים שייקחו חלק במתקפה - ללא הצלחה.

התוכנית, כפי שהיא מתוארת בכתב האישום, כללה 72 מפגעים יהודים שיחולקו ל-12 חוליות בנות שישה אנשים כל אחת. לפי המתווה, לפחות מחצית מהמשתתפים היו אמורים להיות בעלי רישיון נשק.

החוליות תוכננו, על פי האישום, להצטייד בכלי נשק שונים ולפעול במקביל בערים מעורבות וביישובים ערביים ברחבי הארץ. עוד נטען כי הנאשם תכנן לגייס גורמים מתוך צה"ל שיסייעו למתקפה.

במסמך שכותרתו "איך עושים עי"ט כאן ועכשיו", המובא בכתב האישום, תיאר הנאשם כיצד לשיטתו יש להשתלט על אזורי חיכוך, כבישים, כניסות ויציאות מיישובים ערביים, ערים מעורבות ובתי חולים, ולבצע הרג המוני.

הפרקליטות טוענת כי מטרתו הייתה ליצור מתקפה רחבה וסימולטנית, שתתועד ותופץ ברשתות החברתיות בזמן אמת ותביא לבריחה המונית של ערבים אל מחוץ לגבולות ישראל.

במסגרת פעולות ההכנה המיוחסות לו, ערך הנאשם גם סיור באזור היישוב טובא זנגריה, שאותו ביקש, לפי האישום, להפוך לאחד היעדים המרכזיים בתוכנית. מטרת הסיור, לפי הפרקליטות, הייתה לבחון את דרכי הגישה למקום ואת האפשרויות לביצוע המתקפה.

כתב האישום המלא

חלק נוסף בכתב האישום עוסק בניסיונו של הנאשם להגיע למשה פייגלין ולגייס אותו לתוכנית.

לפי האישום, הנאשם ביקש לחבור לפייגלין ובהמשך להשתמש בקשר עמו כדי להגיע לפעילים נוספים. התוכנית הייתה, על פי הנטען, להזמין אנשים שסומנו מראש לכנס בחירות של מפלגת "זהות", ושם להודיע להם כי הם מגויסים למתקפה שתצא לפועל למחרת.

הנאשם הגיע לשני אירועים פומביים שבהם השתתף פייגלין וניסה לקבוע עמו פגישה ולמסור לו תמצית מהתוכנית, אולם פייגלין לא נענה לפניותיו. לפי כתב האישום, לאחר שלא הצליח לגייס את פייגלין, עבר הנאשם לאיומים.

כחודש לפני מעצרו כתב מכתב שיועד לפייגלין ובו, לטענת הפרקליטות, איים כי אם לא ישתף עמו פעולה ויסייע בקידום התוכנית, יפרסם את המכתב באופן שלשיטתו יגרום לפייגלין נזק ציבורי לקראת הבחירות.

כעבור יומיים הגיע הנאשם לביתו של פייגלין ומסר את המכתב לשכנה, שביקש ממנה להעבירו אליו. בהמשך הגיע לאירוע של מפלגת "זהות" בשוק מחנה יהודה והעביר באמצעות אישה אחרת עותקים נוספים של המכתב למנכ"ל המפלגה, לצד מכתב נוסף שכלל, לפי האישום, איום דומה.

הפרקליטות טוענת עוד כי הנאשם נקט לאורך התקופה שורה של אמצעי הסתרה שנועדו למנוע את חשיפתו ואת סיכול התוכנית.

בין היתר, הוא נהג לכתוב מסמכים ומכתבים בכתב יד ולא במחשב, ניסח הנחיות שנועדו למנוע את חשיפת המעורבים, השתמש במסכה, בכובע ובמשקפי שמש במפגשים עם אנשים שניסה לגייס, הזדהה בשם בדוי ואף השתמש בטלפונים של עוברי אורח כדי ליצור קשר עם אחרים.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים כתבה פרקליטות מחוז מרכז כי המעשים המיוחסים לנאשם נפרסו על פני מספר שנים ו"נשענים על אידיאולוגיה קיצונית ורצחנית שהניעה אותו לגיבוש ותכנון מפורטים של תוכנית בעלת מספר רבדים ושלבים".

לדברי הפרקליטות, מטרת התוכנית הייתה "להוביל בסופו של דבר להרג רב של אזרחי ישראל ערבים וכן של פלסטינים המתגוררים במזרח ירושלים ויהודה ושומרון".

עוד נטען בבקשת המעצר כי "האידיאולוגיה הקיצונית בה אוחז הנאשם, שאותה הוא ניסה לקדם ולהוציאה אל הפועל בהקדם, מלמדת על מסוכנותו הברורה והמיידית, הן כלפי אדם, הן כלפי הציבור והן כלפי המדינה".

מאוניברסיטת בר-אילן נמסר בתגובה: "אוניברסיטת בר אילן מוקיעה ומזועזעת מהמעשים המיוחסים למרצה בכתב האישום. הנהלת האוניברסיטה קוראת למשטרה ולפרקליטות למצות עמו את הדין בחומרה ככל שהדברים יוכחו כנכונים. האוניברסיטה מגלה ותגלה אפס סובלנות לתופעות כאלה שמנוגדות לערכים של כולנו כיהודים, כישראלים וכבני אדם ובוודאי ולערכיה של אוניברסיטת בר אילן. המרצה יושעה לאלתר עד תום ההליכים".

מפלגת "זהות" ויו"ר המפלגה משה פייגלין מסרו: "מיד עם קבלת מכתבי הסחיטה והאיומים מצד הנאשם, משה פייגלין והנהלת המפלגה פנו ללא דיחוי למשטרת ישראל והגישו תלונה רשמית בנושא. אנו מודים לגורמי אכיפת החוק על הפעולה המהירה והנחושה, וסומכים על רשויות הביטחון והמשפט שימצו עם מבצעי העבירה את מלוא חומרת הדין. מפלגת זהות תמשיך לפעול באחריות ציבורית וללא מורא".