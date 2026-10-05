פרויקט 252, פלטפורמת ההדרכות למציאת זוגיות הפועלת בציבור הדתי-לאומי, יוצא השבוע במבצע הצטרפות חריג:

שבועיים ראשונים של מנוי מלא תמורת שקל אחד בלבד, ולאחר מכן 59 שקלים לחודש במקום 97, ללא התחייבות. המבצע נפתח ביום ראשון, אסרו חג, ויימשך עד מוצאי שבת בראשית (10.10) בחצות, או עד שייגמרו 300 המקומות שהוקצו לו.

הפלטפורמה, הפועלת כחמש שנים, מלווה פנויים ופנויות דתיים בגילאי 25 עד 45, ולפי נתוניה הובילה עד כה ליותר מ-850 חתונות. בשונה מאפליקציות היכרויות, פרויקט 252 מגדיר את עצמו כפלטפורמת הדרכות: מסלול מובנה של שיעורים, ליווי אישי ואירועי קהילה, מתוך תפיסה שהצלחה בזוגיות היא מיומנות שלומדים, ולא עניין של מזל בלבד.

"יש משפט אחד שכל ישראלי אמר לפחות פעם אחת בחודש האחרון: 'אחרי החגים'", אומר צוריאל גביזון, מייסד הפרויקט. "אחרי החגים נתחיל דיאטה, אחרי החגים נסדר את המחסן, ואחרי החגים נטפל סוף סוף גם בזוגיות. החלטנו לתפוס את האנשים בדיוק ברגע שבו התירוץ נגמר, ולהוריד את מחיר הכניסה לשקל, כדי שלא יישאר תירוץ חדש".

המנוי כולל גישה לכלל שירותי הפלטפורמה: האפליקציה החדשה שהושקה בקיץ, אזור ההיכרויות בין חברי וחברות הקהילה, השיעור השבועי בשידור חי עם מרצים מתחום הזוגיות, ספריית הדרכות של מאות שיעורים, יועץ AI המלווה את המשתמשים באופן אישי, קו התייעצות עם מאמנים לחתונה, וכניסה במחיר מנויים לאירועי המפגשים הפרונטליים של הפרויקט ברחבי הארץ.

גביזון, שעל שם מסע החיפוש האישי שלו נקרא הפרויקט, מוסיף: "אני עברתי 252 דייטים ושבע שנים של חיפוש עד שהתחתנתי. בדיעבד, הדייטים לא היו הבעיה. הבעיה הייתה כל הפעמים שאמרתי לעצמי 'אחרי'. אחרי המילואים, אחרי התואר, אחרי החגים. שבועיים בפנים מספיקים כדי להבין אם זה מתאים לך, ושקל זה מחיר שאי אפשר להתווכח איתו".

בפרויקט מדגישים כי מדובר בהצעה שקופה: החיוב הראשון הוא שקל אחד, ומהיום ה-15 המנוי מתחדש אוטומטית ב-59 שקלים לחודש, עם אפשרות ביטול בכל עת. לדבריהם, בשעות הראשונות של המבצע כבר נרשמו עשרות הצטרפויות חדשות.

ההצטרפות למבצע כאן - עד מוצ"ש הקרוב או עד גמר המלאי >>