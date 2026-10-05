הזמר, היוצר ונגן העוּד אלעזר יפרח (24) מירושלים משיק את סינגל הבכורה שלו “אבי נתן". השיר עוסק בפער שבין ההתמודדות האישית להתמודדות הלאומית בשלוש השנים האחרונות, בתחושה של מי שנושא קושי פרטי בתוך תקופה קשה ממילא.

יפרח לא מסתיר את הקושי, “ויש ימים של גאולה, ויש קרוב להתייאש", אך בוחר בכל בוקר מחדש, עם “מודה אני" ועם ההבנה שזכה להיות כאן בדיוק עכשיו, “להיות פה כשהכל קורה". הכוח להמשיך, לפי השיר, מגיע מההבנה שכל אחד מאיתנו הוא חלק מסיפור ארוך וגדול, וממקור של אור שצריך לשמור עליו.

את המילים הוא משאיר פתוחות, ולמאזין להחליט אם מדובר באב הפרטי או באבינו שבשמיים.

לשיר יש גם סיפור לידה מיוחד. הבתים נכתבו ראשונים, לצד פזמון אחר לגמרי, מז'ורי ושונה באופיו. כשהשיר הגיע למפיק מאור שושן, הוא מציע לכתוב פזמון חדש.

זמן קצר אחר כך השתתף יפרח בערב תפילה לשובו של אבינתן אור מהשבי, ערב שעסק באותן נקודות של עם אחד וסיפור משותף. “הערב הזה חיזק אותי מאוד", הוא מספר, “ומשם יצא הפזמון. ממש אבי נתן לי את האור".

אלעזר יפרח - אבי נתן | Eelazar Yifrach - Avi natan



יפרח גדל בבית שומר מצוות בירושלים. הוא מספר כי אביו ממוצא מרוקאי שגדל במושב, ואימו ממוצא אשכנזי. את דרכו המוזיקלית החל בגיל צעיר, כשאביו לקח אותו ואת אחיו למורים למוזיקה אנדלוסית ולפיוט. יפרח גדל בבית שומר מצוות בירושלים. הוא מספר כי אביו ממוצא מרוקאי שגדל במושב, ואימו ממוצא אשכנזי. את דרכו המוזיקלית החל בגיל צעיר, כשאביו לקח אותו ואת אחיו למורים למוזיקה אנדלוסית ולפיוט.

שם גם פגש את ה'עוּד', שהפך לחלק בלתי נפרד מזהותו המוזיקלית, מהפיוטים והסליחות ועד לשירי הפופ האמוני שהוא כותב היום. הוא תלמידו של חיים ביטון, מבכירי המורים למוזיקה מרוקאית בארץ, וניגן בהרכבים אנדלוסיים לצד משה לוק ופייטנים נוספים.

לאחר לימודים בבית הספר “מורשה" ובישיבות “יקירי ירושלים" ו"יד אהרן", התגייס יפרח לצה"ל ושירת ברבנות הצבאית ובאגף הגיור. כיום הוא משרת במילואים ברבנות של חטיבה 6.

אחרי שנתיים של לימודי משפטים באוניברסיטה העברית החליט לעצור ולהקדיש את עצמו למוזיקה. הוא לומד ב"שירת הלויים" לתואר ראשון במוזיקה, ובמהלך המלחמה החל לכתוב שירי פופ אמוני.

“פגשתי רבדים שונים בעם ישראל", אומר יפרח. “את הציבור החרדי, הליטאי והספרדי, את ישיבות ההסדר, את הצבא בסדיר ובמילואים, ואת האוניברסיטה החילונית. יש בי המון רבדים, ויחד עם זה אני פשוט ועממי. אני רוצה שהשיר יעביר את כל זה: אופטימיות, אחדות, ותחושה שאנחנו הולכים יחד בסיפור ארוך. קצת צ'יל, קצת שמחה, והרבה חיבור".

“אבי נתן" הוא רק ההתחלה. במגירה של יפרח ממתינים שירי קודש וגם טקסטים משלו, שאותם הוא שוקל להוציא כאלבום נפרד. “עורה נבל וכינור", הוא שר בפזמון, ומי שמכיר אותו יודע שאצלו זה בעיקר עוּד.

מילים ולחן: אלעזר יפרח. עיבוד והפקה מוסיקלית: דוידי פרימק.