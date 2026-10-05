גדי איזנקוט מזמין את ראש הממשלה נתניהו לעימות, והתגובה מסביבתו של נתניהו מלמדת שאין כוונה להיענות להזמנה. הטענה בליכוד היא שעימות רק יאדיר וירומם את איזנקוט. היועץ האסטרטגי רוני רימון מתייחס לסוגיה בראיון לערוץ 7.

רימון סבור כי צודקים אנשיו של נתניהו כאשר הם בוחרים שלא להיענות להזמנה של איזנקוט, ולהערכתו אכן רק לנתניהו יש מה להפסיד בעימות שכזה. בדבריו הוא מזכיר את העימות עם איציק מרדכי, עימות שבו נחל נתניהו הפסד תודעתי צורב על אף שהגיע אליו מתוך תחושת ביטחון. מאז העימות ההוא לא התקיים עימות של ממש במתכונת האמריקאית, כאשר שני המתמודדים ניצבים זה מול זה באולפן ומראיין מתווך ביניהם. את העימות באולפן ערוץ 2 דאז, בין הרצוג שהיה באולפן לנתניהו שהיה על מסך ענק, לא מגדיר רוני רימון כעימות של ממש.

"ההחלטה של צוות נתניהו מאוד נכונה. מעימות כזה היחיד שיכול לצאת נשכר הוא המתמודד מול נתניהו ולא משנה מה שמו. נתניהו יוכל רק להפסיד, משום שכאשר אתה בשלטון לא כל מה שאתה עושה מושלם, ואפשר להטיח בך ביקורת. זה מה שיקרה בעימות כזה. נתניהו יהיה נתון לביקורת בלתי נגמרת מצידו של איזנקוט. הרבה יותר קל להיות באופוזיציה ולתקוף את המכהן מאשר הפוך", אומר רימון.

עוד מציין רימון בדבריו נקודת יתרון משמעותית שיש לאיזנקוט והיא היותו הדמות הפחות כריזמטית ביותר מבין המועמדים הנוכחיים. "איזנקוט מקבל נקודות בדעת הקהל במערכה הנוכחית דווקא משום שביחס למועמדים הנוכחיים, כולל אלה מהגוש שלו, הוא הכי פחות כריזמטי. בדרך כלל היעדר כריזמה הוא דבר לא טוב, אבל בעת הזו בישראל חוסר הכריזמה מוסיף לו נקודות, כי כך הוא נתפס כאמין. כשרואים אדם שהוא לא נואם גדול או מתראיין גדול זה מוסיף לו נקודות".

להערכת רימון "העובדה שאיזנקוט מוביל כעת את גוש השינוי, היא בזכות זה שהוא חסר כריזמה. כעת זו תכונה שחסרה לשאר הפוליטיקאים".

על ההערכה לפיה מעתה ועד יום הבחירות יקפידו אנשי קמפיין איזנקוט להציג את נתניהו כמי שחשש מעימות וכמי שיש לו מה להסתיר, אומר רימון כי אכן צפויה אמירה ברוח זו, אך מאחר שלא מדובר במסורת של עימותים שנגדעה, אלא במציאות שבה מזה כ-25 שנים לא היה עימות של ממש לקראת בחירות בישראל, הרי שדי יהיה בתשובה קצרה מכיוונו של נתניהו על מנת להרגיע את העניין.

עוד שאלנו את רימון האם הסירוב בתואנה שאין מקום להאדיר את מעמדו של איזנקוט בעימות שכזה, אינו מתקבל בציבור כיוהרה שבדרך כלל מצביעים סולדים ממנה. רימון משיב וקובע כי "כל דבר נבחן יחסית לאלטרנטיבה. גם אם תהיה ביקורת מהסוג הזה, כל דבר כזה יהיה פחות מזיק מהעניין עצמו, כי בעניין עצמו, בעימות, נתניהו יהיה מטרה לביקורת בלתי פוסקת מאיזנקוט ומהמראיין. לכן עדיף לו לספוג מעט נזקים מהביקורת מאשר הנזק הגדול כתוצאה מקיומו של עימות שכזה".