שלוש שנים אחרי מתקפת חמאס, עדיין מרחפות באוויר השאלות מי ידע מה לפני המתקפה, ומה עשה מי שנחשף למידע שהיה בידי מערכת הביטחון. שוחחנו עם בכיר השב"כ לשעבר מיכה קובי על המידע שלדבריו היה בידי השב"כ ובידי ראש הארגון באותם ימים, רונן בר.

קובי מספר על תחושותיו מדי שנה ביום השנה לפרוץ המלחמה, לנוכח המראות הקשים והמעשים האכזריים של מחבלי הנוח'בה ואזרחים תושבי עזה, שאליהם נחשף בטלוויזיה בבוקר המתקפה.

"אמרתי לעצמי שהאנשים הללו צריכים להיות מושמדים אחד לאחד. אסור לתת לאיש מהם לחיות, ובוודאי שלא יהיה מצב שבו שופטת מבקרת אותם בכלא ומאפשרת להם חמש ארוחות ביום. לזה לא פיללתי", הוא אומר.

בהתייחס לשאלה מה ידע השב"כ לפני מתקפת חמאס, אומר קובי: "אין ספק שגוף כמו השב"כ, שאמור לתת התראה מודיעינית והערכת מודיעין לפני מלחמה, ידע הרבה דברים קודם לכן ואחר כך. הוא ידע על התרגילים לכיבוש אוגדה 36, כפי שכולנו ראינו, וכך גם על תרגילים לכיבוש יישובים, כשכל השילוט היה בעברית. ראינו את הדברים, והמודיעין ידע עוד הרבה דברים לגבי עיתוי ופרטים נוספים".

"אין אפשרות בעולם שהשב"כ לא ידע שהולכת להיות מלחמה, אלא שלהערכתי הייתה קונספציה. אני משלב בהערכה הזו עובדות מבלי להתייחס לקונספירציות. רונן בר הוא האיש שכשל יותר מכולם בעת הזו, והוא הודה בזה כשהוא אמר שהוא אשם ולוקח אחריות על עצמו. אחריות לא מספיקה. צריך להעמיד לדין את האשמים, אם זה רונן בר, הרצי הלוי ואחרים שהיו בדרגות בכירות בצבא ובשב"כ, ואם זה הדרג המדיני אז גם הוא".

קובי מזכיר את הראיון שהעניקה בכירת השב"כ מירה שושני, שעמדה בראש חטיבת הסיכול של חמאס בארץ ובחו"ל.

"אני מכיר אותה אישית. מדובר באשת מקצוע טובה וראויה, שפלטה בראיון מספר מילים. הסיפור שלה כאם שכולה עצוב ביותר, אבל היא אמרה: 'מה קרה ליחיא סינוואר, הרי הייתה הסדרה?'. זה אומר הכול. רונן בר היה תפוס בקונספציית ההסדרה עם יחיא סינוואר, האיש שאסור להאמין למילה שלו, האכזר ביותר בעולם, האיש שבנה את תוכנית ההשמדה ליהודי העוטף. איתו הלכו להסדרה. כך לפי דבריה של שושני".

קובי מתייחס גם לדבריה של שושני על שיחה שקיימה עם החמ"ל בבוקר המתקפה. לדבריו, היא סיפרה כי שמעה קולות ירי ופיצוצים, וכאשר שאלה במה מדובר, נענתה: "זה תרגיל".

"לדעתי הוא אמר את זה בסגי נהור בשל אותה הערכה של רונן בר שהם מתכוננים לתרגיל", אומר קובי. "הקונספציה, בשילוב המודיעין המצרי שנתן לכך גיבוי, זה מה שגרם לאסון שלנו. נוסיף לכך את זה שרונן בר והרצי הלוי לא דיווחו מילה על מה שהיה בשישה באוקטובר ועל מהלך ההסדרה", הוא מוסיף.

קובי טוען כי רונן בר והרצי הלוי קידמו את ההסדרה מול חמאס ללא ידיעת הדרג המדיני ומבלי לעדכנו על כך.

"חבריי בשב"כ יודעים שמי שעסק בנושאים הללו היו רונן בר וצוותו. זו הייתה התפיסה שלו, והוא הנחיל אותה לבכירים במערכת, ולהערכתי גם הרמטכ"ל נטה לקבל את התפיסה הזו. לכן כולם חשבו שחמאס מורתע ושזה תרגיל. כך הצליח יחיא סינוואר להערים על ראש שב"כ ישראלי בדרך האופיינית לו בשקריו הנלוזים. לכן הם חייבים לתת את הדין על כך עד הסוף".

בהתייחס למידע שהיה בידי השב"כ זמן קצר לפני מתקפת חמאס ולהיערכות הארגון ברצועת עזה, משוכנע קובי כי המידע היה פרוס בפני בכירי הארגון.

"היו ידיעות. קראו לזה 'סדין ירוק'. לא אכנס לכל הידיעות הללו, אבל הם ידעו כבר בלילה שהולכת להיות מתקפה. לא לחינם בשעה ארבע רונן בר הלך למשרדו, ולא לחינם הוא שלח את טקילה. הוא ידע שמשהו קורה ולא העביר את זה לידיעת ראש הממשלה".

קובי מוסיף: "אם ראש הממשלה היה מורה להעלות מטוסים כדי להשמיע בומים על-קוליים מעל עזה, כל המלחמה הזו הייתה נמנעת. אם הוא היה מעביר את הידיעה לנובה, החבר'ה היו בורחים וכך היו ניצלים חיי אדם. זה לא קרה בגלל טיפשות וטמטום".

דבריו של קובי עומדים בניגוד לטענתו האחרונה של רונן בר, שלפיה התריע בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבחר, לטענתו, שלא לעשות דבר. בר אף איים בתביעת דיבה נגד נתניהו, שלטענתו יצא בקמפיין השחרה נגדו.

קובי דוחה את הדברים: "רונן בר לא יתבע לעולם את נתניהו תביעת דיבה, כי להערכתי הדברים שהוא אומר לא היו ולא נבראו. אם הוא התריע, למה הוא לא פעל ולא מנע מלחמה? יש כאן הרבה שאלות. לא הייתה התראה. אני יודע את זה ממקורות מאוד מהימנים. אלו סיפורי בחירות של חונטה שרוצה להפיל את ממשלת הימין, וכך אני מתייחס לדברים".