עימות סוער פרץ אמש (ראשון) במהלך ישיבת הקבינט בין שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק לבין ראש השב"כ דוד זיני, סביב אירועי האלימות ביהודה ושומרון וההתייחסות אליהם מצד מערכת הביטחון.

סטרוק טענה כי בדיונים מוצגת תמונה חלקית שאינה מעניקה משקל מספק לתקיפות פלסטינים נגד יהודים באזור.

"יש יום-יום אירועים שבהם פלסטינים תוקפים רועי צאן, פוצעים אותם, מסכנים את חייהם, תוקפים נערים צעירים שלא עושים כלום, רק רועים", אמרה. "אתם מציגים כאילו הערבים הם דבש ונופת צופים, ורק המתיישבים הם הבעייתיים. תציפו גם את המתקפות האלה, תטפלו בהן ותדברו עליהן".

זיני השיב בחריפות: "הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים. את מנותקת. אנחנו צריכים לראות גינויים והוקעה של כל המנהיגות. זה פוגע בהתיישבות ופוגע בביטחון".

סטרוק השיבה כי היא פועלת באופן עקבי נגד אירועי האלימות: "אני מגנה כל הזמן. אני גם הולכת לחוות ומדברת עם הנוער".

זיני שאל אותה: "איפה גינית?", וסטרוק השיבה: "ברשת ב', בגל"צ, בכל כלי תקשורת. רק תקשיב".