מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, מציג עמדה מפוכחת בנוגע למחיר שהעולם עשוי לשלם על מהפכת הבינה המלאכותית: לצד היתרונות העצומים של הטכנולוגיה, לדבריו, הציבור יצטרך לקבל את העובדה שיהיו גם מי שישתמשו בה למטרות שליליות.

בראיון שפורסם ב־Politico והתפרסם גם בדיווח של רויטרס, התייחס אלטמן למתח שבין הרצון להפיק את מלוא התועלת ממערכות AI לבין הסיכונים שנוצרים כאשר טכנולוגיה עוצמתית הופכת זמינה למיליוני בני אדם.

"אנחנו כחברה צריכים לקבל את זה שכמה דברים רעים הולכים לקרות, בתמורה לכך שנקבל את הדברים הטובים ואת האפשרות של אנשים להשתמש בטכנולוגיה הזאת", אמר אלטמן.

אלטמן ביקש להבהיר כי דבריו אינם מתייחסים לקבלה של תרחישים קיצוניים או קטסטרופליים. לדבריו, מדובר בעיקר בהכרה בכך שלא ניתן להפיץ טכנולוגיה בהיקף רחב ובמקביל לצפות שלא יהיו כלל מקרים של ניצול לרעה.

"אני לא מדבר על סיכונים קטסטרופליים", הבהיר. המסר שלו הוא שהשאיפה למנוע לחלוטין כל הונאה, פריצה או שימוש שלילי אינה מציאותית כאשר מערכות AI זמינות לקהל הרחב.

הגישה הזאת מציבה במרכז את אחת השאלות הגדולות שמלוות את מרוץ הבינה המלאכותית: כמה סיכון מוכנה החברה לקבל כדי ליהנות מהיתרונות של טכנולוגיה שעשויה לשנות כמעט כל תחום בחיים?

למרות האזהרה, אלטמן נותר אופטימי לגבי מאזן ההשפעה של הבינה המלאכותית. להערכתו, השימושים החיוביים בטכנולוגיה יהיו רבים ומשמעותיים בהרבה מהשימושים השליליים.

האמירה מקבלת משמעות מיוחדת על רקע הקצב שבו מערכות AI נכנסות לעבודה, ללימודים, למחקר ולשירותים דיגיטליים - ובמקביל מעוררות חששות מפני הונאות, מתקפות סייבר, התחזות ויצירת תוכן מטעה.