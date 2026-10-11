עו"ד הרב יצחק זאגא מפלגת זהות

עו"ד הרב יצחק זאגא, איש מפלגת זהות ומספר 8 ברשימת הציונות הדתית-זהות לכנסת, מציב בראיון באולפן ערוץ 7 תנאי להצטרפות מפלגתו לממשלה בראשות בנימין נתניהו.

"התחייבנו להמליץ עליו", אומר הרב זאגא על נתניהו, "אבל כשהוא יבוא להקים ממשלה, אנחנו נגיד לו: נתניהו, קח בחשבון, אם אתה רוצה אותנו בממשלה, זה רק עם ניצחון בעזה שזה כולל כיבוש, גירוש, התיישבות. אם זה לא קורה, אנחנו לא בממשלה שלך".

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לדבריו, מפלגת זהות אינה מבקשת "לשבור את הימין", אלא לפעול מתוכו ולכפות שינוי במדיניות. "לא תקום ממשלה מבחינתנו. אנחנו לא נצטרף לממשלה שאינה מנצחת".

הרב זאגא סיפר כי ההחלטה להיכנס לפוליטיקה נולדה בעקבות הטבח ב-7 באוקטובר והתחושה שמדיניות הימין זקוקה לשינוי עמוק. "הטבח הזה היה כמו קריאה אלוקית: חברים, תתעוררו. הרגע הזה גרם לי להבין שחייב להיות פה שינוי".

לדבריו, לאחר שראה לדבריו ייאוש בקרב מצביעי ימין וחיפוש אחר חלופות פוליטיות, הוא בחן את המערכת הפוליטית והגיע למסקנה שזהות ומשה פייגלין הם הכתובת מבחינתו. "הבנתי שאנחנו חייבים להביא שינוי אמיתי ומתוך הימין. אז פשוט חרשתי את כל השדה הפוליטי מצד אל צד, עד שהגעתי למסקנה שמפלגת זהות ומשה פייגלין - יביאו את השינוי בתוך הימין".

במוקד הביקורת שלו נמצאת המלחמה בעזה. לדבריו, בסיור שערכו חברי המפלגה באזור העוטף, הוא הביט לעבר מרכז הרצועה, והתרשם כי המלחמה טרם השיגה את התוצאה שהוא מבקש. "עזה עומדת על תילה. חמאס משתולל שם. כל ה'סיוע ההומניטרי' הופך להיות מימון של החמאס. הוא מתעצם ובונה את עצמו", טען.

מכאן עבר הרב זאגא לאחד הנושאים המרכזיים שהוא מבקש להציב על סדר היום - היחסים בין המדינה לבין אזרחיה הערבים. לדעתו, אין לראות בתופעות של פשיעה, פרוטקשן והתרחבות של אוכלוסייה ערבית בערים יהודיות רק סוגיות פליליות או אזרחיות. הוא הציג אותן כחלק מתהליך לאומי רחב יותר.

"אנחנו בעיצומו של מרד ערבי בתוך מדינת ישראל", מזהיר הרב זאגא. את המציאות בנגב תיאר במילים חריפות: "הבדואי הוא אדוני הארץ. בית משפט לא נוגע בו, המשטרה חוששת ממנו, הוא עושה מה שמתחשק לו".

הרב זאגא טען כי כניסה של משפחות ערביות לשכונות יהודיות בבאר שבע נעשית בחלק מהמקרים באופן מכוון כדי לשנות את אופיין. לדבריו, גם את תופעת הפרוטקשן יש לראות בהקשר לאומי ולא רק פלילי. "אנשים חושבים שפרוטקשן זה משהו פלילי. זה לא נכון, זו סוגייה לאומנית לגמרי. הוא לא גובה ממך פרוטקשן, הוא גובה ממך מיסים, כי הוא הריבון".

הוא הרחיב את טענתו גם למערכת הרפואה. הרב זאגא ציטט מנהל חדרי ניתוח בבית חולים מרכזי שאמר לו, לדבריו, כי "היום בלי ערבים אין רפואה בישראל" והזכיר נתונים שלפיהם שיעור משמעותי ממקבלי רישיונות הרפואה החדשים ומהרוקחים בישראל הם ערבים. לצד זאת הדגיש כי לדבריו יש גם ערבים המבקשים לחיות במדינה יהודית בלי לערער עליה, אך טען כי הם מיעוט.

כאשר נשאל מהי התוכנית המעשית שהוא מציע, הציג הרב זאגא מדיניות הכוללת גירוש של מי שנתפס בביצוע או בתכנון טרור, לצד תוכנית לעידוד הגירה מרצון. "כל מחבל ערבי, כל מי שממש תופסים אותו במעשה טרור, תכנון טרור מגורש מן הארץ. צריך לפנות למדינות ולייצר מצב שיהיה מפתה לעבור אליהן. להציע את זה לרחוב הערבי ולהתחיל לעבוד על כל נושאי ההגירה".

כשנשאל במפורש אם הדברים מתייחסים גם לערביי ישראל, השיב בחיוב. הרב זאגא טען כי חלק ניכר מהציבור הערבי בישראל מגדיר את עצמו פלסטיני ומזדהה עם אויבי ישראל, והוסיף כי מבחינתו התוכנית נוגעת ל"כל ארץ ישראל".

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לדבריו, תפיסת הביטחון הזאת קשורה לרעיון רחב יותר שמפלגת זהות מבקשת לקדם: הבחנה בין חירות מירבית לאזרח בחייו הפרטיים לבין זהות יהודית ברורה במרחב הלאומי. "במישור הפרט - חירות. המדינה מתערבת כמה שפחות בחיים פרטיים. אבל במישור הלאומי - זהות יהודית כאן ועכשיו".

דווקא בשאלות דת ומדינה בחיי היום-יום הציג הרב זאגא עמדה זהירה יותר. כשנשאל על תחבורה ציבורית בשבת, עסקים ומסעדות, הבחין בין הפרטי לציבורי, אך הודה שהגבול אינו תמיד ברור. "איפה הגבול עובר? בין פרט לבין ציבור. זאת נקודה מורכבת מאוד".

עמדתו האישית, לדבריו, היא להימנע בשלב זה משינוי הסטטוס קוו. "יש פה סטטוס קוו משני הצדדים, פשוט אל תיגע", אמר. לדבריו, סדר העדיפויות הנוכחי צריך להיות אחר: "אנחנו היום צריכים לעסוק בנושא הביטחון ובנושא החינוך, ההכרה והבירור והליבון. מי אנחנו? מה אנחנו?"

גם במערכת המשפט מבקשים הרב זאגא וזהות שינוי החורג מהוויכוח המוכר על הרפורמה המשפטית. אחת ההצעות שהוא הציג היא להעביר את בחירת שופטי בג"ץ לידי הציבור. "מפלגת זהות דוגלת בבחירת שופטי בג"ץ ישירות על ידי העם לתקופה של עשר שנים", אמר.

לדבריו, ניתן יהיה לקבוע תנאי סף ומנגנונים שיגדירו מי רשאי להתמודד. "יכול להיות שאנחנו נעשה סטנדרטים - מה עשית בחייך, מה ההכשרה שלך", אמר, אך הוסיף כי מבחינתו "שופטי בג"ץ באופן כללי צריכים להיות אנשים שמחוברים לעם".

הוא טען כי העימות סביב בג"ץ נובע מכך שהשמאל רואה בבית המשפט מוקד כוח המאפשר לו, לדבריו, להשפיע גם כשהוא מפסיד בבחירות. "למה השמאל כל כך נלחם על בג"ץ? כי זה שלו. זו הדרך שלו לשלוט במדינה כל הזמן, גם כשהוא מפסיד בבחירות. הדבר הזה חייב להיפסק".

בעיניו, בחירת שופטים בידי הציבור היא רק חלק משינוי גדול יותר. "אני רוצה לומר, זה לא עיקר הרפורמה", הדגיש. "לדעתי, בשנים הקרובות שיטת המשפט בישראל תתחיל להשתנות".

החלופה שמציע הרב זאגא נשענת בין היתר על הרחבת פעילותם של בתי דין הפועלים על פי דין תורה. הוא סיפר שהיה שותף להקמת אחת מרשתות בתי הדין, ותיאר את הדיינים הפועלים בה כ"צעירים, מחוברים לעם, איכותיים, תלמידי חכמים, מקצוענים".

לדבריו, זהות מבקשת לחזק את הרשתות הללו, להרחיב אותן ולאפשר להן להציע חלופה נגישה וזולה יותר לבתי המשפט. "אנחנו נקים הרבה בתי דין, נסייע להם. הרבה בתי דין קטנים, בהרבה מקומות, יעילים, זריזים". לטענתו, המהלך יוכל גם להפחית את העומס בבתי המשפט ולחסוך למדינה כסף.

הרב זאגא הדגיש כי ההתדיינות בבתי הדין תהיה מותנית בהסכמת שני הצדדים. "אתה תצטרך הסכמה של שני הצדדים, לא תהיה פה כפייה", אמר. "בואו תתנסו ותראו איך זה לדון בדין תורה, במשפט ישראל המקורי".

כאשר נשאל אם חזונו מוביל ל"מדינת הלכה", דחה זאת במפורש. "אנחנו לא שם. אנחנו לא רוצים מדינת הלכה", אמר. לדבריו, החיבור ליהדות צריך להיעשות מרצון ולא בכפייה: "עם ישראל צריך להגיע ליהדותו, להתחבר לעצמו, ממקום של רצון אמיתי פנימי".

מפלגת זהות - מחזירים את המדינה לעם. לפרטים נוספים>>>