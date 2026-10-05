המשל"ט הלאומי במשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מפרסם היום (שני) דו"ח מיוחד המצביע על היקף נרחב של הפגנות ואירועים פרו-פלסטיניים המתוכננים ברחבי העולם סביב יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר.

על פי הדו"ח, נכון ל-4 באוקטובר אותרו 262 אירועי מחאה וסולידריות פרו-פלסטיניים ב-37 מדינות, המתוכננים להתקיים בין 1 ל-14 באוקטובר.

המדינה שבה אותר מספר האירועים הגבוה ביותר היא ארצות הברית, עם 45 אירועים. בספרד מתוכננים 40 אירועים, באוסטרליה 21, בבריטניה 19 ובאיטליה 16. בגרמניה ובקנדה אותרו 14 אירועים בכל אחת מהמדינות, בצרפת עשרה ובהולנד שמונה.

מהנתונים עולה כי עיקר פעילות המחאה צפויה דווקא בסוף השבוע שלאחר יום השנה לטבח. ב-10 וב-11 באוקטובר צפויים להתקיים יחד 121 אירועים, המהווים 46% מכלל האירועים שאותרו. ב-10 באוקטובר לבדו מתוכננים 96 אירועים, לעומת 75 אירועים המתוכננים ל-7 באוקטובר עצמו.

במשרד התפוצות מעריכים כי ריכוז האירועים בסוף השבוע נועד, בין היתר, להגדיל את מספר המשתתפים ואת החשיפה הציבורית והתקשורתית למחאות.

נתון נוסף שמעלה הדו"ח נוגע לרמת הסיכון: 87 מהאירועים, כשליש מכלל האירועים שאותרו, מסווגים ברמת סיכון בינונית או גבוהה.

קנדה בולטת עם ארבעה אירועים שסווגו בסיכון גבוה. ביוון, איטליה, ארצות הברית ואוסטרליה אותרו שני אירועים כאלה בכל מדינה. מוקדים נוספים שסווגו בסיכון גבוה אותרו בין היתר בברצלונה, בוגוטה, פריז, איסטנבול, בנגקוק, סנטיאגו, לונדון, ברלין ואמסטרדם.

הדו"ח מצביע גם על הקרבה של חלק מהמחאות לנציגויות ולנכסים המזוהים עם ישראל. 45 אירועים צפויים להתקיים בקרבת שגרירות, קונסוליה או נכס ישראלי אחר, כאשר 30 מהם נמצאים בטווח של עד 2.5 קילומטרים מנכס כזה.

בין המוקדים הבולטים נמצאת הפגנה המתוכננת בכיכר דאם באמסטרדם. בהלסינקי צפוי אירוע במרחק של כ-300 מטרים משגרירות ישראל, ובגבעת הפרלמנט באוטווה צפוי אירוע שהוגדר בסיכון גבוה, במרחק של כ-350 מטרים מהשגרירות.

בפרנקפורט אותר אירוע במרחק של כ-370 מטרים ממלון המשמש מבקרים ישראלים. באיטליה צפויים שני אירועים נוספים שסווגו בסיכון גבוה: במילאנו, כ-700 מטרים מנכס ישראלי, וברומא, במרחק של כ-2.2 קילומטרים מנכס ישראלי.