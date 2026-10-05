יעקב חגואל יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית

שלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, יעקב חגואל, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, מבקש להפנות את המבט גם אל מה שהתרחש מאז בקרב יהדות התפוצות. לצד האנטישמיות והפגיעה בתחושת הביטחון, הוא מתאר תהליך הפוך שמתרחש בקרב חלק מהקהילות - התחזקות של הזהות היהודית והקשר לישראל.

"רק עם אחד אנחנו. מה שקורה פה קורה גם שם", אומר חגואל. "מאז 7 באוקטובר ישנה מלחמה לא רק כאן על מדינת ישראל, ישנה מלחמה נגד כל העם היהודי".

לדבריו, השנה האחרונה הייתה קשה במיוחד ליהודים ברחבי העולם. חגואל אומר כי 20 יהודים נרצחו במהלך השנה על רקע אנטישמי.

אבל בתוך המציאות הזאת הוא מזהה גם תנועה אחרת. "אנחנו נמצאים באירוע לא פשוט, אבל אנחנו עם חזק ואנחנו מנסים להפוך את המשבר להזדמנות", הוא אומר. "אני רואה דברים מדהימים שקורים בעולם. אני רואה בהחלט חיזוק של הציונות".

אחת התופעות שהוא מצביע עליהן זכתה לכינוי "יהודי 8 באוקטובר". לדברי חגואל, בארצות הברית לבדה יש כיום כמאה אלף יהודים שהוא מגדיר כך - אנשים שאירועי 7 באוקטובר והתקופה שבאה בעקבותיהם החזירו אותם אל זהות יהודית שממנה התרחקו.

"יהודים שאחרי 7 באוקטובר חזרו הביתה", הוא מסביר. "אנשים שכבר לא הזדהו כיהודים, שלא שלחו את הילדים שלהם לחינוך יהודי - חזרו הביתה". החזרה הזאת, לדבריו, באה לידי ביטוי גם בהתחזקות הקשר למדינת ישראל.

חגואל קושר את התהליך לפגיעה בתחושת הביטחון של יהודים ברחבי העולם. כאשר הביטחון האישי מתערער, הוא אומר, אנשים חוזרים לשאול שאלות בסיסיות על זהות ושייכות. "לכולנו השתנתה תחושת הביטחון, נפגעה תחושת הביטחון", הוא אומר. "וכשנפגעת לך תחושת הביטחון, אתה בודק את עצמך".

לדבריו, הדבר מחייב גם את הישראלים וגם את יהודי התפוצות לחזק את הזהות היהודית והציונית שלהם. "אני רואה את זה ביתר שאת אצל אחינו בתפוצות", הוא אומר. אחד הביטויים לכך הוא ההתעניינות הגוברת, לדבריו, בעלייה לישראל ובביקורים בארץ.

"אני רואה התעניינות אדירה בעלייה לישראל, אני רואה התעניינות אדירה והגעה לכאן לישראל", מספר חגואל. "אנחנו מסיימים עכשיו את חג הסוכות, היו פה עשרות אלפי יהודים שהגיעו לכאן להיות חלק מאיתנו".

גם אירועי הזיכרון ל-7 באוקטובר ולחללי המלחמה אינם נשארים בגבולות ישראל. ההסתדרות הציונית העולמית הכינה לקהילות ברחבי העולם ערכות לציון הימים האלה בשפות שונות. לדברי חגואל, באמצעותן מתקיימים עשרות ומאות אירועים בקהילות יהודיות ברחבי העולם.

המטרה, לדבריו, היא לאפשר ליהודים בתפוצות להתחבר לזיכרון הישראלי גם ממרחק. "לבוא, להיכנס, לראות, להתחזק, לחזק ולזכור שיש לנו עם אחד וצריך לשמור עליו ככה", הוא אומר. כאשר מגיעות לישראל משלחות יהודיות מהעולם, ההסתדרות הציונית מבקשת גם להביא אותן אל המקומות שבהם ניתן לפגוש מקרוב את מחיר המלחמה.

חגואל מספר כי המשלחות מגיעות לדרום כדי לראות את האזורים שנפגעו בטבח, אך גם את תהליכי השיקום. הן מגיעות גם להר הרצל ולהיכל ההנצחה הלאומי. "אנחנו מביאים אותם לפה, שיבינו את המחיר", הוא אומר, "שיהיו חלק ושיחבקו את המשפחות השכולות".

שלוש שנים אחרי היום שטלטל את ישראל ואת העולם היהודי, חגואל מתאר מציאות שבה הפחד והאנטישמיות מתקיימים לצד התקרבות מחודשת לזהות היהודית ולישראל. "יש לנו עם חזק, יש לנו עם מדהים", הוא אומר. "והמשברים האלה מחזקים אותנו".