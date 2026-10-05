הסוכה פורקה, הילדים שבו לשגרה המלאה, והר הכביסות יורד אט אט. השקט שמשתרר אחרי חודש החגים מביא איתו בדרך כלל אנחת רווחה מובנת, אך בקרב נשים רבות מסתתר מתחת לשקט הזה קול פנימי שלא מרפה.

זהו אותו קול שליווה אותך בחישוב המסלול מחדש בחודש אלול, בראש השנה וביום הכיפורים. זו אותה שאלה פנימית - ''את שמחה? יש לכוחות הפנימיים שלך מקום? את עושה את מה שנועדת להיות?''

את יודעת ש''יש לך את זה''.

את אוהבת להקשיב לאנשים. אוהבת שצריכים אותך.

אבל עוד לא מצאת עבודה שתביא את הכוחות האלו לידי ביטוי.

במשך חודשים, אולי שנים, את שומעת את עצמך מבטיחה ש"רק יעברו החגים" ותתפני לחלום. והנה, החגים מאחורינו, חודש חשוון כבר נכנס - והרגע שבו ההבטחה הזו נבחנת במעשים הגיע.

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אז מהו בעצם אימון רגשי - ואיך הוא מייצר תוצאות ברמה גבוהה? וכן, גם חתונות?

"נקודת המוצא של האימון הרגשי מתחילה באמונה עמוקה ופשוטה: אנשים הם גדולים", מסבירה נחמה ביטקובר. "כל אישה וכל בחורה שמגיעה אלינו איננה חסרה או פגומה, אלא מחזיקה בתוכה עוצמות נפש אדירות, רצון טהור לבנות בית, ואת כל התשובות והפתרונות המדויקים ביותר לחייה שלה. תפקידה של המאמנת הוא לא לחלק עצות מלמעלה, אלא להאמין במתאמנת גם ברגעים שבהם היא עצמה מתקשה לראות את כוחותיה, ולהיות עבורה מראה מאירה של עין טובה. כדי לייצר שינוי אמיתי שמוביל לחופה, אי אפשר להישאר רק ברובד הטכני של 'עוד הצעה' או ברמת השכל בלבד; צריך לעבור דרך הלב.

באימון הרגשי אנחנו מעניקות מקום מלא לחוויה ולסיפור הפנימי - מזהות מתוך עדינות את נקודת החסימה המדויקת, פורקות פחדים וספקות שמשתקים קשרים, מנקות את הלב ממשקעי עבר, ומחזירות את האמון העצמי ואת היכולת להיפתח לאהבה. כשבחורה מגלה מחדש את הטוב והגדולה שבתוכה ומקבלת בהירות רגשית, הלב נרגע, הדייטים מקבלים משמעות אחרת לגמרי, והדרך להושיט יד ולבנות בית בישראל נפתחת בפשטות, בעוצמה ובשמחה".

בשיטת עומק הקשר, האימון הרגשי מבוסס על שילוב ייחודי בין מקורות תורניים עמוקים לבין הכלים האימוניים והרגשיים המתקדמים ביותר:

אבחון שורש החסימה: זיהוי האמונות המגבילות והמנגנונים שיוצרים חרדת מחויבות או רתיעה לא מוסברת.

עבודה עם הרגש בזמן אמת: מתן כלים לוויסות הצפה רגשית, הרגעת הלחץ בדייטים, ויכולת להקשיב לקול הפנימי הבריא במקום לקולות החרדה.

בניית תקשורת ואינטימיות רגשית: לימוד מיומנויות של שיתוף אותנטי, פתיחות, ויצירת גשר רגשי אמיתי בין שני עולמות.

מפת דרכים מקצועית לקבלת החלטה: ליווי מדויק משלב ההיכרות הראשוני ועד לעמידה בטוחה ושמחה מתחת לחופה. (או פרידה, אם זה מה שנכון!)

הקמת קליניקה: "ההבדל בין עוד תעודה למגירה לבין מקצוע בידיים"

הביקוש העצום בשטח למאמנות בעלות התמחות ספציפית בעולם השידוכים והחתונה, הופך את ההכשרה למקצוע מבוקש ומפרנס במיוחד, המאפשר לנשים רבות לייצר עצמאות כלכלית מתוך שליחות וסיפוק עמוק.

"הגעתי לקורס ברגע האחרון, ממש יומיים לפני שהתחילו הלימודים בחשוון שעבר", מספרת יעל בן עמי, אשת חינוך שהקימה קליניקה עצמאית. "שנים הרגשתי שאני מסתובבת סביב הדבר האמיתי. פחדתי להירשם לעוד קורס שיישאר כתיאוריה בלבד. מה ששינה את התמונה בעומק הקשר היה הסטאז' המעשי והכלים הקליניים המדויקים. לא לימדו אותנו 'על יבש' - תרגלנו מקרים אמיתיים מהחיים. קיבלתי שפה שמאפשרת לי לדעת בדיוק מה לעשות בכל שלב. היום, כשאני מלווה בנות ומקבלת את ההודעה המרגשת 'סגרנו ווארט', אני יודעת שכל החיים שלי השתנו יחד איתן".

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3 מסלולים מותאמים - הרשמת הרגע האחרון

במכון עומק הקשר נערכים לקליטת תלמידות המחזור החדש בחודש חשוון במסגרת שלושה מסלולים גמישים:

המסלול הפרונטלי בירושלים : יום לימודים מרוכז ומעמיק, המשלב חוויית למידה חיה, עוטפת ואישית בקבוצת בוטיק איכותית.

מסלול הזום אחה"צ : למידה מקצועית ואינטראקטיבית מרחוק בנוחות הבית, המותאמת במיוחד לנשים עובדות ולאמהות.

מסלול מקוצר וייעודי לנשות מקצוע : מסלול התמחות ממוקד המיועד ליועצות, מחנכות ומטפלות בעלות רקע קודם, המבקשות לשדרג את ארגז הכלים שלהן בהתמחות ספציפית ומבוקשת בליווי לחתונה.

"ההחלטה אם לעשות את הצעד הזה עכשיו או להמשיך להמתין לעוד שנה, היא ההבדל בין להישאר ביציע לבין לעלות למגרש ולהשפיע", מסכמת נחמה ביטקובר. "הבנות נמצאות שם בחוץ, ממתינות לדמויות מקצועיות שיושיטו להן יד ויאירו להן את הדרך. המקומות בכל מסלול נסגרים בימים אלו ממש".

ההרשמה למחזורי חשוון בעיצומה וצפויה להינעל עם השלמת מכסת המקומות.

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זה הקישור עבור נשות מקצוע, למסלול ייעודי עבורן