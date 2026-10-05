דוברת הבית הלבן לשעבר עוברת לתקשורת: פוקס ניוז הודיעה כי קרוליין לוויט תצטרף לרשת כפרשנית בשידור, כחודשיים לאחר שסיימה את תפקידה בבית הלבן.

לוויט עזבה את תפקיד דוברת הבית הלבן בסוף אוגוסט, לאחר שכיהנה בו מאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן בינואר 2025. עם כניסתה לתפקיד היא הייתה לדוברת הצעירה ביותר של הנשיא בתולדות ארצות הברית.

מנכ"לית פוקס ניוז מדיה, סוזן סקוט, התייחסה למינוי ואמרה כי ניסיונה של לוויט בבית הלבן ובקמפיין הנשיאותי מעניק לה הבנה ייחודית של הזירה הפוליטית הנוכחית. במסגרת תפקידה החדש היא צפויה להשתתף בתוכניות החדשות והאקטואליה של הרשת.

המעבר לפוקס ניוז מגיע לאחר שלוויט כבר שבה להופיע ברשת מאז פרישתה מהבית הלבן. בספטמבר היא התארחה אצל שון האניטי ושוחחה עמו בין היתר על החלטתה לעזוב את תפקיד הדוברת ועל הניסיון לשלב בין העבודה בבית הלבן לבין חיי המשפחה.

עוד לפני ההודעה על הצטרפותה לפוקס ניוז אישרה לוויט כי לאחר עזיבתה את הבית הלבן היא תשוב לעבוד עם MAGA Inc, ארגון פוליטי המזוהה עם טראמפ שבו שימשה בעבר כדוברת.

לוויט אינה הראשונה מבין דוברי טראמפ שעוברת לאחר סיום תפקידה לפוקס ניוז. גם קיילי מקנאני, שכיהנה כדוברת הבית הלבן בתקופת כהונתו הראשונה של טראמפ, הצטרפה לרשת לאחר שעזבה את הממשל.