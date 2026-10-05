מחקר מקיף שמפרסם המכון לחקר מדיניות יהודית (JPR), המבוסס על מעקב אחר עמדותיהם של למעלה מ-2,000 יהודים בריטים בשנים 2022-2025, מציג תמונת מצב מורכבת של הקהילה הבריטית שלוש שנים לאחר מתקפת 7 באוקטובר.

על פי הנתונים, הקהילה מפגינה התלכדות פנימית לצד זינוק בזהות הציונית, אך בד בבד מתמודדת עם תחושת איום גוברת במרחב הציבורי בבריטניה.

מהנתונים עולה כי שיעור המעידים על חיבור למדינת ישראל עלה מ-70% טרם המלחמה ל-78% ביוני 2025. העלייה הבולטת ביותר התרחשה בקרב המוגדרים כמחוברים "במידה רבה מאוד" לישראל, קבוצה שגדלה מ-38% ל-51%.

מגמה זו באה לידי ביטוי גם בנכונות מוגברת לשקול עלייה לישראל, וכן בהכפלת שיעור התורמים לישראל שהפכו זאת לעדיפות עליונה בקרבם - מ-6% לפני המלחמה ל-16% ב-2025.

במקביל לחיזוק הקשר עם ישראל, מצביעים ממצאי המחקר על פגיעה ממשית בתחושת הביטחון האישי של חברי הקהילה בבריטניה.

הציון הממוצע של תחושת הביטחון האישי צנח מ-7.4 לפני המלחמה ל-5.8 מתוך 10. בנוסף, שיעור הנשאלים הרואים באנטישמיות בעיה חמורה מאוד בבריטניה שילש את עצמו וזינק ל-50% ב-2025.

מנכ"ל המכון, ד"ר ג'ונתן בויד, ציין כי הנתונים משקפים קהילה המגיבה ללחץ באמצעות התאגדות והדוקות פנימית. לדבריו, האתגר המרכזי הניצב כיום בפני מנהיגות הקהילה הוא לתרגם את רמת הסולידריות הגבוהה שנוצרה בעת משבר לחוסן קהילתי ארוך טווח, לצד פעולה לשיקום תחושת הביטחון של המיעוט היהודי בבריטניה.