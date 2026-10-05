עולם השליחות של חסידות חב"ד בארצות הברית אבל אחר פטירתו של הרב ישראל רובין, השליח הוותיק והמרכזי באלבני שבמדינת ניו יורק, שהלך לעולמו בגיל 78.

פטירתו התרחשה זמן קצר לאחר שלקח חלק במעמדי ההקפות בבית הכנסת שלו בליל חג שמיני עצרת.

הרב רובין נולד במונטריאול שבקנדה להוריו הרב משה ויוכבד מרים רובין. באוקטובר 1973 (חג הסוכות תשל"ד) הגיע לעיר אלבני כדי לייסד את הפעילות הקהילתית והדתית במקום, ומאז הקדיש את כל חייו להרחבת הפעילות - תקופה של למעלה מ-52 שנים רצופות של שליחות.

במהלך עשרות שנות פעילותו באלבני ובסביבתה, הוביל הרב רובין שורה של מיזמים חינוכיים וקהילתיים. בשנת 1980 היה ממייסדי בית הספר "מיימונידס" בעיר, ועמד בראש רשת מוסדות ובתי חב"ד אזוריים שהלכו והתרחבו תחת ניהולו.

לצד פועלו הציבורי, עסק רבות בכתיבה תורנית ובחינוך, חיבר ספרים מעמיקים ופרסם מאמרים רבים בתחום המחשבה וההלכה, תוך שמירה על מעורבות פעילה במוסדות הקהילה גם בתקופות שבהן התמודד עם בעיות בריאותיות.

הוא הותיר אחריו את רעייתו ושותפתו המרכזית לפעילות, הרבנית רחל רובין, עשרה ילדים המכהנים בשליחות ובתפקידי חינוך באזורים שונים בניו יורק ובעולם, וכן נכדים, נינים ואחיות. בתו, אסתי כהן ז"ל, נפטרה עליו בחייו.

הלווייתו של הרב רובין צפויה להתקיים באלבני, העיר שבה ריכז את כל מפעל חייו הציבורי והקהילתי.