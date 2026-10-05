המחבל עבדאללה אל-בדרי, בן 34, נידון למאסר עולם לאחר שניסה לבצע פיגוע דקירה בשגרירות ישראל בלונדון.

באפריל 2025 הגיע אל-בדרי לשגרירות ישראל במערב לונדון, כאשר הוא חמוש בשתי סכינים. הוא ניסה לפרוץ אל מתחם השגרירות, אך נעצר על ידי שוטרים שאבטחו את השגרירות.

בכליו נמצא גם מכתב "התאבדות למען מטרה קדושה", ממנו עולה כי הוא ביקש לבצע פיגוע דקירה בעובדי השגרירות הישראלית.

על פי כתב התביעה, אל-בדרי הגיע לראשונה לבריטניה בחודש אוגוסט 2021 על גבי סירה קטנה והגיש בקשת מקלט, אך עזב את בריטניה ועבר לצרפת בטרם התקבלה ההחלטה בעניינו.

16 ימים לפני שביצע את ניסיון הפיגוע, חצה שוב אל-בדרי את תעלת למאנש על גבי סירה קטנה ושוב ניסה לקבל מקלט בבריטניה.

במהלך המשפט תיארה התביעה כיצד הוא הודה בפני השוטרים שעצרו אותו כאשר ניסה לטפס על גדר השגרירות, כי הוא מתכוון לבצע פיגוע דקירה. "אני רוצה לבצע פשע בפנים. למה אתם עוצרים אותי? למה אתם מונעים ממני לבצע פשעים?", אמר אל-בדרי לשוטרים.

התובעת, קתרין פטיסון, אמרה כי "אל-בדרי התכוון לעשות מעשה שיוביל להקרבת חייו. אנשים יצאו מהשגרירות בדיוק כשהוא ניסה לטפס על הגדר, ואנשים אלו לא היו יכולים להגן על עצמם בשום אופן לו היה מצליח להוציא את המתקפה לפועל".

מנגד, טענו עורכי דינו כי "התוכנית של אל-בדרי לא הייתה יכולה להצליח לעולם. לא נשקפה סכנה ממשית לפגיעה באיש. אל-בדרי פעל באופן אבסורדי ותיאטרלי, שנועד במכוון למשוך תשומת לב אליו". השוטים החליטו לגזור עליו עונש של מאסר עולם, עם מינימום של 20 שנים בכלא.