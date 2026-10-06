דיוויד ון דר ולט, סגן נשיא השגרירות הנוצרית הבינלאומית - ירושלים

אלפי נוצרים מרחבי העולם שהגיעו לישראל לרגל כנס סוכות של השגרירות הנוצרית הבינלאומית בירושלים השתתפו במהלך הכנס ביוזמה שנועדה לתמוך בעסקים וביצרנים מיהודה ושומרון.

לצד הזמנת ספקים ועסקים קטנים למכור את מוצריהם בירושלים, יצאו כמה אוטובוסים של משתתפים לביקורים ביישובים ובהם אפרת ושילה - ושם רכשו מוצרים מקומיים.

היוזמה נועדה לשמש גם מחאה מעשית נגד המדיניות שנקטו מדינות באירופה כלפי סחורות שמקורן ביישובים יהודיים ביהודה ושומרון, ובכלל זה איסורים על רכישתן ואף הכרזה על הכנסתן לתחומן כמעשה פלילי.

סגן נשיא השגרירות הנוצרית בירושלים, דיוויד ואן דר ולט, סיפר בשיחה עם ערוץ 7 כי המארגנים ביקשו לאפשר למשתתפים להביע את תמיכתם לא רק במילים, אלא גם באמצעות רכישה ישירה מעסקים מקומיים.

"החלטנו לתת הזדמנות לאנשים שלנו לקנות מוצרים מיהודה ושומרון", אמר. "ולכן הזמנו הרבה ספקים ועסקים קטנים להיות יחד איתנו בירושלים, כדי לתת את ההזדמנות הזאת".

התמיכה לא נותרה בתחומי הכנס. לדבריו, קבוצות של משתתפים יצאו מירושלים לביקורים ביהודה ושומרון. "יצאנו עם כמה אוטובוסים ליהודה ושומרון. ביקרנו באפרת, בשילה ובעוד יישובים", סיפר.

בין המשתתפים היו נוצרים ממדינות שבהן שאלת היחס לישראל וליישובים ביהודה ושומרון עומדת במוקד של מחלוקת ציבורית ופוליטית. ואן דר ולט ציין כי הגיעו לכאן משתתפים מהולנד, מנורבגיה, מאנגליה ואף מאירלנד.

המפגש ביישובים, לדבריו, הפך עבור המשתתפים לרגע משמעותי בפני עצמו. "הם היו כל כך שמחים לראות שכולם קיבלו אותם יפה בכל מקום", סיפר. "בכל מקום שהלכנו, אנשים היו כל כך שמחים שהם באו לעמוד יחד איתם ביהודה ושומרון".

מאחורי הרכישות והביקורים, הוא מדגיש, עומד מסר רחב יותר שהשגרירות הנוצרית מבקשת להעביר לישראלים ולתושבי יהודה ושומרון בתקופה הנוכחית.

"המסר שאנחנו באמת רוצים להעביר גם לישראל וגם ליהודה ושומרון הוא: אנחנו איתכם, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו החברים שלכם", אמר. "אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי להילחם נגד האנטישמיות הזאת בזמנים האלה".

ואן דר ולט הוסיף כי לצד פעולות התמיכה המעשיות, יש לדבריו צורך להרחיב גם את מאמצי ההסברה בעולם. "לפעמים באמת מרגיש שאי אפשר לשנות את המצב, אבל אני חושב שאפשר לעשות הרבה יותר בתחום ההסברה", אמר.

לדבריו, הדרך להתמודד עם העמדות השליליות כלפי ישראל עוברת גם בהצגת המציאות הישראלית בפני קהלים רחבים יותר: "חייבים לספר לכל העולם את המצב האמיתי שיש כאן בישראל, שזו מדינה שבאמת פועלת באופן דמוקרטי".