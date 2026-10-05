"הוא עם סכין, תדרוס אותו" | תיעוד מהפיגוע בבנימין והמרדף אחר המחבל צילום: באדיבות המצלם

שעות לאחר פיגוע הדקירה והצתת הרכב בחווה בבנימין שהסתיים בנס ללא נפגעים, תיעוד חדש חושף את הרגעים הדרמטיים. בתיעוד נראים תושבי החווה חותרים למגע לעבר המחבל בידיים חשופות, בעת שהוא מנסה מצידו להימלט מהזירה.

המחבל הגיע מוקדם יותר היום (שני) לשטח החווה הסמוכה לישוב מכמש בבנימין והצית את אחד הרכבים. תושבים שהיו באמצע ארוחת הצהרים באוהל המרכזי של החווה ושמעו רעש חשוד, יצאו החוצה והבחינו במחבל במרחק של כ-20 מטרים מהם - בסמוך לרכב שהספיק להצית רגעים לפני כן.

המחבל החל לרוץ לכיוונם כשהוא מנופף בסכין, אך כשראה שהם מגלים נחישות וממהרים לאחוז בידיהם כלים להגנה עצמית ולחתור למגע היסס, נעמד במקום וכעבור כמה שניות פתח במנוסה.

בשלב הזה החלו תושבי החווה לדלוק אחריו בניסיון לנטרלו, אולם הוא ניסה שוב ושוב לדקור אותם בסכינו ולהימלט מן המקום.

כעבור מרדף בן מאות מטרים שכלל עימות פנים אל פנים, הצליח אחד התושבים לנטרלו באמצעות רכבו - רגע לפני שהצליח לדקור שני תושבים אחרים.

בחווה אומרים כי מחבל נוסף שהתקרב כשהוא רעול פנים, זוהה בורח מן השטח וטרם נתפס.