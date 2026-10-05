שר הביטחון ישראל כ"ץ מצהיר כי כ-4,000 מתוך 6,000 המחבלים שלדבריו חצו את הגבול לישראל במהלך מתקפת 7 באוקטובר חוסלו עד כה, וכי כ-2,000 נוספים נותרו.

כ"ץ הבהיר כי ההנחיה אינה מוגבלת ליעדים שהוגדרו ביחס לחמאס ולרצועת עזה. לדבריו, מעבר ליעד של פירוק חמאס ופירוז הרצועה, ראש הממשלה בנימין נתניהו והוא הנחו את מערכת הביטחון "לרדוף ולחסל את כולם ללא מגבלה ובכל מצב, מהבכירים ועד הזוטרים".

מוקדם יותר התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו היום למרדף אחר המחבלים שהיו מעורבים במתקפת ה-7 באוקטובר, במהלך טקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל. "יום יום אנחנו באים חשבון עם המרצחים השפלים", אמר ראש הממשלה, והוסיף: "כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו והחזיק בחטופינו - חי על זמן שאול".

בנאומו התייחס נתניהו גם למבצע "עם כלביא" ולדיונים שקדמו לו. "כשישבנו ביחד באישור התוכניות הסופיות לפני 'עם כלביא', אמרתי שאנחנו לא יכולים להעביר את הטיפול באיום הקיומי הזה לדורות הבאים, כי לא יהיו הדורות הבאים", אמר.

לדברי נתניהו, פעולות צה"ל במהלך המלחמה הסירו איום על ישראל, אך המשימות טרם הושלמו. "בזכות גבורת לוחמינו הפכנו את הקערה על פיה - הסרנו מעלינו סכנה ברורה ומיידית של השמדת מיליוני אזרחינו והשמדת המדינה. השגנו הישגים כבירים אבל יש עוד משימות לפנינו".

ראש הממשלה התייחס גם לביקורת הבינלאומית המופנית כלפי ישראל. "יש מנהיגים אחרים, שמטיחים בנו שעה שעה עלילות כזב, שרוצים להחרים אותנו", אמר. "להם אני אומר: ישראל נתונה במלחמת תקומה שאין הכרחית ממנה, ואין צודקת ממנה. זאת האמת. ואתם צריכים להתבייש בשקרים שלכם".

נתניהו הוסיף כי ישראל מגינה בפעולותיה גם על מדינות אחרות, ודחה את הטענות נגד התנהלות צה"ל. "האמת היא שאנחנו מגנים גם עליכם והאמת היא שלמוסריות של חיילינו אין אח ורע", אמר. "הציפייה מלוחמינו היא שיהיו לוחמים טובים, אנשים טובים, היא באה לפני הכול מתוכנו".