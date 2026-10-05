אלחנן דנינו בחנוכת הציור לזכר בנו

עיריית ירושלים חנכה היום (שני) באצטדיון טדי את ציור הקיר "אחדות", לזכרם של אורי דנינו והירש גולדברג-פולין ז"ל. השניים, אוהדי בית"ר ירושלים והפועל ירושלים, הוחזקו יחד בשבי חמאס, שם נרקם ביניהם קשר קרוב שנמשך לאורך 328 ימים.

היצירה נחנכה במעמד בני משפחותיהם של אורי והירש, ראש העיר ירושלים משה ליאון ונציגי שני מועדוני הכדורגל. את ציור הקיר יצר האמן הירושלמי תומר פרץ, יליד העיר ואוהד בית"ר מילדות.

בציור נראים אורי והירש יחד באצטדיון טדי, כשברקע יציעים מלאים באוהדים. היצירה מחברת בין השניים דווקא במקום שבו, בנסיבות אחרות, הם היו אמורים לעמוד משני עבריה של יריבות ספורטיבית ותיקה.

אורי גדל במשפחה חרדית בשכונת רמות והיה אוהד מושבע של בית"ר ירושלים. הירש, בן למשפחה דתית אמריקאית שהתגוררה בשכונת תלפיות, היה אוהד מסור של הפועל ירושלים. כבר מגיל צעיר נהגו שניהם להגיע לטדי עם בני משפחותיהם וחבריהם - כל אחד ליציע שלו ולקבוצה שלו.

רייצ'ל גולדברג-פולין בחנוכת הציור לזכר בנה

ב־7 באוקטובר 2023 נחטפו השניים ממקומות נפרדים ובהמשך הוחזקו יחד ברצועת עזה. מעדויותיהם של חטופים שחזרו לישראל עלה כי בתקופת השבי נוצר ביניהם קשר קרוב. הם תמכו זה בזה וחלקו את מזונם במהלך התקופה שבה הוחזקו יחד.

כאשר זרועו השמאלית והדומיננטית של הירש נקטעה, אורי התעמת, לפי העדויות, עם שוביהם ודרש שיינתן לו טיפול רפואי. הטיפול שקיבל הירש סייע להציל את חייו באותה עת.

אימו של הירש, רייצ'ל גולדברג-פולין, תיארה בטקס את החיבור בין שני הצעירים שהגיעו מחלקים שונים של ירושלים ומיציעים יריבים.

"בעירנו היפה, המורכבת, המגוונת, האהובה, המתסכלת, התוססת והקדושה, יש שתי קבוצות שנראות אולי שונות לחלוטין", אמרה. "ואז היו שני בנים שאש חיברה ביניהם, ולאוהדי שתי הקבוצות כל אחד מהם הפך לסמל של אהבה".

לדבריה, "בסופו של דבר, אורי והירש נקשרו זה בזה, גוננו, שמרו, נלחמו ונשמו אחד למען השני. אהבו אחד את השני. עזרו אחד לשני לשרוד. ככלות הכול, רק האהבה נשארת. שני לבבות. עיר אחת ירושלים. ביחד".

אלחנן דנינו, אביו של אורי, התייחס אף הוא לחברות שנוצרה בין השניים: "שני יציעים, שני צבעים, מנהרה אחת, אור אחד. אורי והירש הגיעו מעולמות שונים ואהדו קבוצות יריבות, אבל במקום החשוך ביותר הם היו קודם כל אחים".

"הם שמרו זה על זה, חיזקו זה את זה והוכיחו שגם בתוך החושך הגדול ביותר אפשר לבחור באחדות, בערבות ובאהבת אדם", הוסיף דנינו. "הלוואי שהאור שהם השאירו לנו ימשיך לחבר בינינו, כאן בירושלים ובכל עם ישראל".

ראש העיר משה ליאון אמר כי "סיפורם של אורי דנינו והירש גולדברג-פולין ז"ל הוא סיפור ירושלמי במלוא מובן המילה". לדבריו, "שני צעירים, שני אוהדים של קבוצות יריבות, שהוכיחו ברגעים הקשים ביותר כי חברות, אהבה ואחוות אחים חזקות מכל מחלוקת".

בעלי בית"ר ירושלים, ברק אברמוב, ציין כי ציור הקיר "הוא הרבה מעבר לאנדרטה". לדבריו, "הוא מזכיר לנו שמתחת לכל היריבויות, לצבעים ולסמלים יש קודם כל אנשים, משפחות וחיים שלמים. אורי היה אוהד בית"ר ירושלים, הירש היה אוהד הפועל ירושלים, והיום הם מונצחים כאן יחד, בלב ירושלים".

מנכ"ל הפועל ירושלים, אורי שרצקי, התייחס לדמויותיהם של השניים כפי שהן מופיעות ביצירה. "מהציור נשקפות הדמויות של אורי והירש, בתסריט מדומיין - אבל כך הייתה אמורה להיות המציאות. המוות שלהם לא היה גזירת גורל. גם הקיטוב שאנחנו סובלים ממנו הוא לא משמיים. כדי להגיע לאחדות אמיתית, יש לגלות אחריות ולפעול לשינוי המציאות - כולנו צריכים להיות מחויבים לכך".