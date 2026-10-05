יותר מ-80 חוואים ובעלי חוות מרחבי יהודה ושומרון השתתפו אמש (ראשון) בכנס מקוון שנועד להיערכות לקראת עונת המסיק המתחילה בימים אלה. בכנס השתתפו נציגי מועצת יש"ע ואיגוד החוות, לצד אוגדת איו"ש, מחוז ש"י במשטרה ומשרדי החוץ, התפוצות וההסברה.

במוקד הדיון עמדה ההיערכות לפעילותם של פעילים וארגונים המגיעים לאזור בתקופת המסיק. במועצת יש"ע ובאיגוד החוות טוענים כי גורמים אלה מגייסים גם אזרחים זרים, וכי פעילותם בשטח כוללת ניסיונות ליצור חיכוך עם חוואים ולהשתלט על שטחי מסיק, לצד תיעוד המשמש לקמפיינים נגד ישראל.

במהלך הכנס קיבלו החוואים עדכונים והנחיות לקראת העונה, ובמקביל נדונו דרכי התיאום ביניהם לבין צה"ל, המשטרה ומשרדי הממשלה. מפקד אוגדת איו"ש, תא"ל קובי הלר, הציג סקירה ביטחונית לקראת סיום תקופת החגים ותחילת המסיק.

מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, אבי כהן סקלי, סקר את פעילות המשרד בנוגע לכניסתם לישראל של פעילים זרים. לדבריו, המשרד מתכוון לפעול יחד עם יתר הגורמים כדי למנוע את כניסתם של מי שלטענתו מגיעים לאזור במטרה לעורר הפרות סדר.

"קמפיין מסיק הזיתים הוא לא סיוע הומניטרי לפלשתינים, אלא קמפיין שנאה ואלימות כנגד תושבי יהודה ושומרון", טען כהן סקלי. "אנחנו לא ניתן למציאות הזאת לחזור ונעשה כל מה שנדרש בשיתוף כלל הכוחות והגורמים למנוע כניסתם של אנרכיסטים פוטנציאליים ולגרש מי שבאו לעשות בלאגן. נגמרה החגיגה".

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר כי בשנים האחרונות הפכה עונת המסיק לזירה שבה פועלים ארגונים המתנגדים להתיישבות. "בשנים האחרונות המסיק הפך לפסטיבל של ארגוני אנרכיסטים, שמנצלים אותו כדי לפגוע בחוואים, בהתיישבות ובתדמית מדינת ישראל כולה", טען.

לדברי גנץ, שיתוף הפעולה בין החוואים, גורמי הביטחון ומשרדי הממשלה נועד לאפשר את המשך עבודתם בשטח. "אנחנו נערכים יחד מול הניסיונות הללו להשתלטות על שטחי המסיק ולייצר עלילות כזב אנטישמיות", אמר. הוא הודה לצה"ל, למשטרה ולמשרדי הממשלה המשתתפים בהיערכות.

מפקד מחוז ש"י במשטרה, ניצב משה פינצ'י, אמר כי המחוז פועל למנוע את הגעתם של אזרחים זרים למוקדי חיכוך ביהודה ושומרון, ובפרט בתקופת המסיק.

"מחוז ש"י ממשיך לפעול בנחישות בהתאם למדיניות השר והמפכ"ל לגירוש ומניעת הגעתם של אזרחים זרים, תומכי אויב וטרור המגיעים ארצה במסווה של ארגוני סיוע וזכויות אדם ופועלים ליצירת דה־לגיטימציה למדינת ישראל בעולם", אמר פינצ'י.

לדבריו, המשטרה פועלת בשיתוף מנהל האוכלוסין ומשרד החוץ למניעת הגעתם של פעילים אלה ולגירושם. "מחוז ש"י במשטרת ישראל ימשיך לפעול לאכיפת החוק והסדר ולמנוע פגיעה במדינת ישראל ובהתיישבות", אמר.