ראש השב"כ דוד זיני אמר לשרים במהלך דיון בקבינט המדיני-ביטחוני כי הוא עשוי לדרוש את חידוש השימוש במעצרים מנהליים נגד יהודים ביהודה ושומרון, אם הניסיונות להתמודד עם אירועי האלימות באמצעים אחרים לא יצליחו.

השימוש בכלי זה הופסק בהוראת שר הביטחון ישראל כ"ץ זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד.

דבריו של זיני נאמרו במהלך דיון שעסק באירועי אלימות של מיעוט קיצוני נגד פלסטינים ביהודה ושומרון.

עד כה התנגד ראש השב"כ להחזרת המעצרים המנהליים, חרף דרישות בנושא מצד גורמים בשטח, אך בדיון הבהיר כי האפשרות עשויה לעלות מחדש אם הכלים האחרים לא יספקו מענה.

באותו דיון התפתח עימות בין זיני לשרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק. השרה טענה כי מערכת הביטחון אינה מעניקה משקל מספק לתקיפות של פלסטינים נגד יהודים באזור.

"פלסטינים תוקפים רועי צאן, פוצעים אותם, מסכנים את חייהם", אמרה. "אתם מציגים כאילו הערבים הם דבש ונופת צופים, ורק המתיישבים הם הבעייתיים".

זיני השיב לסטרוק: "הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים. את מנותקת. אנחנו צריכים לראות גינויים והוקעה של כל המנהיגות. זה פוגע בהתיישבות ופוגע בביטחון".

סטרוק טענה בתגובה כי הנהגת ההתיישבות כבר הביעה התנגדות לאלימות. לדבריה, ראשי מועצות ורבנים פרסמו קריאות נגד המעשים וגם היא עצמה פועלת בנושא. כאשר זיני שאל אותה היכן גינתה את האירועים, השיבה: "בכל מקום. רק תקשיב".