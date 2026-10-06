שלוש שנים חלפו מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", ומאחורי המספרים שמפרסמת ער"ן נחשפת תמונה של מצוקה נפשית מתמשכת.

928,911 פעמים במהלך התקופה פנו אנשים לקבלת סיוע נפשי; 21,829 מהפניות כללו תוכן אובדני, ואילו שיעור הפניות שעסקו בבדידות באוכלוסייה הכללית טיפס מ-28% בשנה הראשונה למלחמה ל-41% בשנה השלישית.

הנתונים שמפרסמת עמותת ער"ן - עזרה ראשונה נפשית - במלאת שלוש שנים לפרוץ המלחמה בשבת השחורה של 7 באוקטובר, מציגים את המצוקות שהגיעו אל מוקדי הסיוע לאורך התקופה. מאחורי מאות אלפי הפניות נמצאים פונים מכל קבוצות האוכלוסייה, בכל הגילים ומרחבי הארץ, שחיפשו מענה בקווי הסיוע הטלפוניים ובשירותי הרשת של העמותה.

בסך הכול התקבלו בער"ן בשלוש שנות המלחמה 928,911 פניות. בשנה הראשונה נרשמו 316,514 פניות, בשנה השנייה עלה מספרן ל-320,486, ובשנה השלישית התקבלו 291,911 פניות. אף שבשנה השלישית חלה ירידה מסוימת במספר הפניות, היקפן נותר גבוה לאורך התקופה.

את המענה העניק מערך של 1,850 מתנדבות ומתנדבים, המלווים בצוות מקצועי. מרבית הפניות, 774,604, קיבלו מענה בקווי הסיוע השונים שמפעילה ער"ן. 154,307 שיחות נוספות התקבלו באמצעות שירותי הסיוע ברשת - בצ'אט אנושי, בווטסאפ, בפורום, במייל ובמסרונים.

אחד הנתונים הבולטים נוגע לבדידות. שיעור הפניות שעסקו בנושא בקרב האוכלוסייה הכללית עלה בהתמדה לאורך שנות המלחמה: מ-28% מסך הפניות בשנה הראשונה ל-41% בשנה השלישית.

תמונה מדאיגה עולה גם מהפניות של צעירים ובני נוער. שיעור הפניות שלהם שכללו תוכן אובדני - מחשבות, כוונות או מעשים - כמעט הוכפל בתוך שלוש שנים: מ-2.6% מסך הפניות בשנה הראשונה למלחמה ל-4.4% בשנה השלישית.

בסך הכול, 21,829 מהפניות שהתקבלו בער"ן במהלך שלוש שנות המלחמה כללו תוכן אובדני - מחשבות, כוונות או מעשים. שיעורן הממוצע עמד על 2.35% מכלל הפניות. עם זאת, בעמותה מציינים כי גם בשנה השלישית למלחמה נותר שיעור הפניות הללו נמוך מהשיעור שנרשם לפני המלחמה, אז עמד על כ-3% מכלל הפניות.

נתון נוסף מתייחס לחיילים ולחיילות שפנו לקבלת סיוע. שיעור הפניות שעסקו באלימות ובפגיעה מינית עמד בשנה הראשונה על 5% מסך הפניות של אוכלוסייה זו, עלה ל-10% בשנה השנייה, ובשנה השלישית עמד על 8%.

"שלוש שנות המלחמה הציבו בפנינו מציאות קשה ומתמשכת", אומר דוד קורן, מנכ"ל ער"ן. "מאחורי כל פנייה עומד אדם המתמודד עם כאב, אובדן, חרדה, בדידות או שחיקה, ולעיתים עם כמה מהם יחד. במציאות זו אנו פועלים ללא לאות כדי להעניק לכל פונה מקום בטוח לשתף, למצוא אוזן קשבת ולדעת שאינו נדרש לשאת את הקושי לבדו".

ד"ר שירי דניאלס, המנהלת המקצועית הארצית של ער"ן, מצביעה על הצורך לזהות את המצוקה גם כאשר כלפי חוץ נדמה שהחיים חזרו למסלולם. "הנתונים של ער"ן מזכירים לנו שדווקא בתוך אשליית השגרה חשוב לראות את מי שמתקשה, לזהות סימני מצוקה, לשאול על אובדנות בצורה ישירה כשעולה דאגה, להקשיב ולהבטיח שעזרה תהיה נגישה לפני שהמצוקה מעמיקה".

מוקדי הסיוע של ער"ן פועלים 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, בטלפון וברשת.