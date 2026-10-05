כבר ביום סגירת הרשימות, כשעופר וינטר בחר - בצעד תמוה מאוד שמעיד על חוסר הבנה פוליטי - שלא לחבור לסמוטריץ' ופייגלין, אמרתי וכתבתי, בבמה נכבדה זו, בתוכנית שהגשתי בגלי ישראל ובאולפן אצל שרון גל, שהסיכוי שלו לעבור את אחוז החסימה קלוש עד אפסי.

בינתיים, כמו שזה נראה, הסקרים מתיישרים עם ההערכה הזו. ואם יש משהו שאפשר ללמוד מניסיון העבר על השפעתם של הסקרים, הוא שלפחות בהיבט הזה הם כמעט ולא טועים. כשהם מנבאים סמוך ונראה לבחירות שמפלגה לא עוברת חסימה, נוצר מעין אפקט פיגמליון שמגשים את עצמו ומרתיע מצביעים מלשרוף את קולם.

אכתוב את זה שוב ובבירור: עופר וינטר, שהוא איש יקר ורב זכויות ופעלים, לא יעבור את אחוז החסימה בשום תסריט סביר בבחירות הקרובות.

למרבה הצער, זה עדיין אומר שיהיו כמה עשרות אלפי איש שכן יצביעו לו, רובם כאלו שלא רוצים לראות כאן ממשלת שמאל, אבל זה בדיוק מה שהם עושים.

הצבעה לוינטר משולה לזריקת הקול לפח, וממילא, לחלוקתו לכל המפלגות, כולל למשותפת, לרע"מ וליאיר גולן.

אחרי שהבנו את זה, הקריאה המתבקשת לוינטר היא לגלות אחריות ולפרוש. אתה לא רוצה לקחת על הגב שלך את הסיכוי שבגללך יהיה כאן אוסלו ב, שבגללך תקום מדינה פלסטינית, שבגללך רע"מ תשלח חבר לקבינט ויאיר גולן ינהל את הביטחון הלאומי וירדוף את ההתיישבות. זוכר? זה האיש שאיים לסגור את מכינת עלי, מכינה שאתה מכיר מצוין.

אני מאמין שאם וינטר יעשה את הדבר הנכון, אזי בטוחני שיימצא לו המקום ביום שאחרי, בתפקיד מכובד ומתאים ומשפיע, מהסוג שמתאים לו. אבל לא כך, לא זו הדרך.

ובמאמר המוסגר, בהתייחס למתקפה על יוסף חדאד. צריך לומר ביושר שגם אם לחדאד יש אי אלו דעות שלא עולות בקנה אחד עם כל מה שהימין מאמין בו, הוא עדיין אזרח אידיאלי ונכס לאומי. הלוואי וערביי ישראל כולם יהיו כמותו, הלוואי עשירית מהם. עזבו, הלוואי עשירית מהם יצביעו לו...

מותר לבקר אותו כמובן, זה חלק מהכניסה למשחק הפוליטי, אבל לא חייבים להגזים ולא צריך לשלול מאדם את הזכויות שיש לו, ויש.