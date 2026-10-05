ביום הזיכרון לאסון שבא עלינו מתוך שנאת חינם, לימד אותנו אברהם בני שיעור באהבת חינם.

בחדשות 12 ביקשו היום (שני) לראיין את יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין בנוגע לפרשת הפרופ' המואשם בתכנון עשרות פיגועים נגד ערבים - אלא שהראיון נפתח אחרת לגמרי.

פייגלין ביקש מהמגישים, עמליה דואק ועופר חדד, לפתוח בבשורה טובה - והם הזמינו אותו לעשות זאת.

"אני נמצא כאן בכניסה לבית החולים בילינסון משום שבני אברהם תרם היום כליה לנער בן 12 ואני מתרגש. שמו של הנער גלעד בן נגה ואני מבקש מכל הציבור להתפלל שהכליה תיקלט אצל גלעד" סיפר פייגלין.

הוא הוסיף "אני חושב שביום כזה קשה, לחשוב כמה טוב העם שלנו, זה חשוב. תרמתי בעצמי כליה לפני שש שנים. בני הולך בעקבותי ואני גאה בו מאוד".