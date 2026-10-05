איראן ממשיכה להתכונן למלחמה עם ארה"ב וישראל, וכעת מכשירה נשים ללחימה. התקשורת האיראנית שידרה בימים האחרונים סרטונים ותמונות המציגים נשים, חלקן במדי צבא, כאשר הן לומדות לתפעל כלי נשק ומתרגלות לוחמה בשטח בנוי, כחלק מהליך ההכשרה שלהן לקראת חזרה אפשרית למלחמה.

ההכשרה היא חלק מיוזמה של תנועת "ג'אן פדא" שמשמעותו בפרסית היא "אלו המקריבים את חייהם". מדובר בתנועת גיוס המונים שהושקה בעקבות המלחמה עם ארה"ב וישראל. מי שאחראים על אימון הנשים עם כוחות ה"בסיג'" שהתפרסמו כאשר דיכאו באכזריות את מחאת ההמונים בתחילת השנה.

סאסאן זארע, דובר תוכנית ההכשרה, אמר כי למעלה מ-500,000 נשים נרשמו בתוך 100 דקות מרגע פתיחת ההרשמה לגדודי "ההתנגדות הלאומית", ובכך מילאו את 1,000 היחידות הראשונות. לאור הביקוש הרב, אישרו הרשויות פתיחה של אלף יחידות נוספות של נשים איראניות לוחמות.

Iranian Women Train To Defend Families & Communities Amid U.S.-Israel Tensions | N18G

לדברי זארע, כעת מתכננים המארגנים להקים גם אלף יחידות סיוע וחילוץ מקומיות, בתיאום עם הסהר האדום, כאשר נשים יהוו חלק ניכר מהמתנדבים ביחידות החילוץ והסיוע. הוא גם סיפר כי אזרחים זרים רבים, בהם אזרחי ארה"ב לדבריו, ביקשו להצטרף למיזם החדש על מנת להילחם בארה"ב וישראל במידה והמלחמה תתחדש. תוכנית הכשרת הנשים ללחימה מתקיימת על רקע איומים של בכירי הצבא והממשל האיראני, כי במידה והמלחמה מול ארה"ב וישראל "איראן תגיב במכה מוחצת לכל מתקפה חדשה", כפי שטען מפקד צבא איראן, אמיר חתאמי.