פרטים חדשים מחקירתו של המאם אל-המאמי, הטייס החשוד בניסיון לרסק מטוס של פליי־דובאי בישראל, הועברו ביממות האחרונות לגורמי הביטחון בישראל.

על פי הפרטים שפורסמו הערב (שני) בחדשות 12, אל-המאמי קשר בחקירתו בין ניסיון הפגיעה במטוס לבין המלחמה ברצועת עזה.

"עשיתי את זה כנקמה לעזה, רציתי למות כשהיד", אמר אל-המאמי לחוקריו. במערכת הביטחון ממשיכים לבדוק אם פעל לבדו ומתוך מניע אישי, או שמא גורם אחר עמד מאחורי המעשה. הצנזורה הצבאית התירה הערב לפרסם כי גם שב"כ משתתף בחקירתו.

במקביל, הרשויות באיחוד האמירויות תשאלו את אנשי צוות הדיילים שהיו על טיסת פליי-דובאי. על פי המידע שהועבר לישראל, בחקירה נשללה האפשרות שאנשי הצוות היו שותפים לתוכנית או ניסו לסייע לטייס המשנה. הדיילים סיפרו לחוקרים כי במהלך האירוע היו מבולבלים, אך הכחישו כל מעורבות בניסיון הפגיעה במטוס.

ישראל קיבלה לידיה את דוחות החקירה הנוגעים לצוות האוויר, אולם הרשויות באיחוד האמירויות אינן מאפשרות לצוותים הישראליים להשתתף ישירות בחקירת אנשי הצוות.

אחד ממוקדי החקירה המרכזיים כעת הוא הטלפון הנייד של אל-המאמי. גורמי החקירה בסעודיה ובאיחוד האמירויות מחזיקים בתכולת המכשיר ובמידע שנמצא עליו, ועוברים על החומרים בניסיון להתחקות אחר פעילותו וקשריו.

בדיקת המכשיר נועדה לספק לחוקרים פרטים נוספים על אל-המאמי, כוונותיו והאירועים שקדמו לניסיון הפגיעה במטוס, וכן לסייע בבירור השאלה המרכזית שנותרה פתוחה - האם פעל על דעת עצמו או שהיה בקשר עם אדם או ארגון אחר.

האפשרות שאל-המאמי גויס או הופעל בידי גורם חיצוני נבדקת גם בעקבות נסיעות שביצע בשנים האחרונות. בישיבת הקבינט שנערכה אתמול הציג נציג המוסד לשרים חלק מהפרטים שעלו בחקירה.

על פי שני מקורות שנכחו בדיון, נציג המוסד אמר לשרים: "גילינו שבשנים האחרונות המחבל ביקר במדינות שעוינות לישראל, חלקן מדינות אויב. אלו היו ביקורים חפוזים. אנחנו בודקים אם במהלך הביקורים האלה מישהו או ארגון כלשהו הפעיל או גייס אותו".