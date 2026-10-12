מותג הפסטות ברילה משיק בישראל את “אנטוני" - שף פרטי מבוסס בינה מלאכותית (AI) שמייצר לכל משתמש מתכון אישי.

המתכון מותאם למוצרים שבמטבח, לזמן הפנוי, למספר הסועדים ולהעדפות תזונתיות. החידוש נעשה באמצעות סריקת קוד QR שיופיע על מוצרי ברילה ובמחלקות הפסטה והרטבים ברשתות שיווק נבחרות.

לאחר הסריקה המשתמש מנהל שיחה קצרה עם אנטוני בעברית, ומוסר פרטים על חומרי הגלם שכבר יש בבית, על משך הזמן העומד לרשותו ועל מספר האנשים שיאכלו.

בנוסף, המשתמש מציין איזה מוצרי ברילה קיימים בבית או מעוניין לרכוש, וכן אם קיימות רגישויות או העדפות תזונתיות. לפי הנתונים, ה-AI בונה עבורו מתכון מותאם אישית בזמן אמת, כאשר כל שיחה מובילה לתוצאה אחרת בהתאם למידע שהוזן. לפי החברה, אנטוני מסייע גם לקבל רעיונות לעיבוד מוצרי ברילה שכבר נמצאים בבית, בין אם מדובר בפסטה ובין אם מדובר ברוטב.



אין צורך בהורדת אפליקציה, ואין תהליך הרשמה.



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