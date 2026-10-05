מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר נחלשת ומתרחקת מאחוז החסימה: סקר שערך מכון "מדגם" עבור חדשות 12 מעניק למפלגה 1.5% בלבד, והיא נותרת מחוץ לכנסת.

על פי תוצאות הסקר, אילו הבחירות היו נערכות כיום, מפלגת "ישר" הייתה המפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים. מפלגת "ביחד" מקבלת 13 מנדטים והליכוד 12.

הדמוקרטים וישראל ביתנו מקבלות 9 מנדטים כל אחת. יהדות התורה והרשימה המשותפת זוכות ב־8 מנדטים כל אחת, ואילו ש"ס ועוצמה יהודית מקבלות 7 מנדטים כל אחת.

מפלגת הציונות הדתית־זהות זוכה לפי הסקר ב־6 מנדטים, רע"מ מקבלת 5 ומפלגת המילואימניקים-כלכלית עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

שלוש מפלגות נותרות מתחת לאחוז החסימה: "עמך ישראל" של וינטר עם 1.5%, "הציבור החרדי" עם 0.6% וכחול לבן עם 0.5%.

בחלוקה לגושים, גוש הקואליציה מקבל בסקר 49 מנדטים, בעוד גוש האופוזיציה מגיע ל־54 מנדטים.