שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לקדם החלת ריבונות ישראלית על מתחם בריכות שלמה ולהעבירו לאחריות ישראלית מלאה. אליהו ביקש להעלות את הנושא כבר בישיבת הממשלה הקרובה.

בפנייתו ביקש השר מנתניהו להביא לאישור הממשלה הצעת מחליטים שלפיה יחולו על מתחם בריכות שלמה המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל.

הדרישה הועלתה בעקבות אירוע רשמי שקיימה הרשות הפלסטינית באתר, ובמסגרתו הוצג המקום כנכס לאומי פלסטיני ונקראה העמקת הנוכחות הפלסטינית בו.

במכתב ששיגר לראש הממשלה טען אליהו כי אין לראות באירוע "אירוע תיירותי תמים". לדבריו, מדובר בביטוי לניסיון שיטתי לנכס אתרי מורשת ביהודה ושומרון ולערער על זיקתם לעם היהודי.

"הגיעה העת לתקן את טעות אוסלו ולהחיל ריבונות ישראלית על בריכות שלמה", אמר שר המורשת.

אליהו נימק את דרישתו גם בחשיבות ההיסטורית שהוא מייחס לאתר. "בריכות שלמה הן חלק ממערכת המים ההיסטורית שהובילה מים לירושלים ולבית המקדש, ולכן יש להבטיח את השליטה והאחריות הישראלית על האתר", אמר.

משרד המורשת כבר הודיע על השקעה של 10 מיליון שקל בהצלת האתר ובשימורו. עם זאת, אליהו טען כי בעקבות ההתפתחויות במקום אין להסתפק בפעולות השימור וההסברה, וכי נדרש צעד נוסף שאותו הגדיר "תשובה של ריבונות".