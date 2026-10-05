משפחות שכולות מפורום הגבורה פנו היום (שני) לרמטכ"ל אייל זמיר בעקבות פקודת היום שפרסם, ומחו על קביעתו כי צה"ל כשל בהגנה על גבולות המדינה ב-7 באוקטובר. לטענתן, יש להבחין בין אחריותו של הפיקוד הבכיר לבין הלוחמים והמפקדים שנלחמו בשטח.

במכתב שפרסמה הנהלת הפורום בשם המשפחות נכתב: "קראנו בכאב רב את פקודת היום בה כתבת כי 'צה"ל כשל בהגנה על גבולות המדינה בשבעה באוקטובר'. אנו, המשפחות ששילמו את המחיר הכבד ביותר במלחמה, מבקשים לומר לך: צה"ל לא כשל. מי שניהלו אותו מלמעלה כשלו".

המשפחות ביקשו להדגיש כי מבחינתן, אין לכלול את הלוחמים שנלחמו ב-7 באוקטובר תחת הגדרת הכישלון. "צה"ל זה הבנים והבנות שלנו שנלחמו בגבורה עד שנפלו בקרב. צה"ל זה אלפי הלוחמים והמפקדים שקמו באותו בוקר, הסתערו אל מול האויב, בלמו אותו והצילו את מדינת ישראל מאסון גדול עוד יותר".

"הם לא היו הכישלון", נכתב במכתב. "הם היו אלה שנשלחו לתקן בגופם ובדמם את תוצאותיו".

בפורום טענו כי הניסוח שבו השתמש הרמטכ"ל מטשטש, לשיטתם, את ההבחנה בין הדרגים שקיבלו את ההחלטות לבין הכוחות שנלחמו בשטח. "להפוך כישלון של הצמרת לכישלון של צה"ל כולו זו לא רק טעות בניסוח. זו מחיקה של ההבדל בין מי שקיבלו את ההחלטות ונשאו באחריות לבין מי שנלחמו כדי לתקן את תוצאותיהן".

בסיום המכתב קראו המשפחות לזמיר להטיל את האחריות על הגורמים שלדבריהן נשאו בה. "אדוני הרמטכ"ל, אל תטיל את כתם הכישלון על צבא שלם. את האחריות יש להניח במקום שבו היא נמצאת. ללוחמים של שבעה באוקטובר, החיים והנופלים, מגיעה הצדעה, לא כתם של כישלון".