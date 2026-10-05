אירוע חגיגי ומרגש התקיים אמש (ראשון) בישיבת צביה הר ברכה לרגל חנוכת בית המדרש החדש של הישיבה, שנקרא "אהבת איתן", לזכרו של סגן איתן אבנר בן יצחק הי"ד שנפל ברפיח.

באירוע השתתפו הרב אליעזר מלמד, הרב שמחה ויסמן ראש רשת צביה, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, בני משפחות בן יצחק ושטיינבך, רבנים, צוות הישיבה, תלמידים ואורחים.

ראש הישיבה, הרב משה ויצמן, סיפר בשיחה עם ערוץ 7 כי ההחלטה להשקיע בבניית בית מדרש במתחם הנוכחי לא הייתה מובנת מאליה, שכן הישיבה כבר נמצאת בתהליך תכנון של מבנה הקבע שלה.

"כשחשבנו שחייבים לבנות בית מדרש, עלתה התלבטות", סיפר הרב ויצמן. "האם נכון להשקיע כל כך הרבה משאבים במבנה זמני? הרי בעזרת ה' מבנה הקבע כבר בתכנון, ואנחנו מתפללים שבמהרה הוא ייבנה ונוכל ללמוד שם. אז למה להשקיע כל כך הרבה עכשיו?"

לדבריו, התשובה נמצאת בעצם תפקידו של בית המדרש בחיי הישיבה. "בית המדרש נועד לגדול", הסביר. "לגדול בקודש, לגדול באהבת תורה, לגדול בלימוד תורה ובידיעת התורה. לקנות שאיפות של גדלות בתורה ולקנות מיומנויות של לימוד תורה. ולגדול צריך גם במתחם זמני".

הרב ויצמן הסביר כי הבחירה לקרוא לבית המדרש על שמו של איתן אבנר בן יצחק הי"ד קשורה באופן עמוק למסר החינוכי שהישיבה מבקשת להעניק לתלמידיה.

"את בית המדרש קראנו על שם איתן אבנר בן יצחק הי"ד, שגילם בדמותו אדם שהולך וגדל בקודש ובכל תחום אחר", אמר. "איתן לא ויתר. הוא התאמץ, בנה והתקדם - בכל תחום, בכל מצב. תמיד בשאיפות גדולות ובעבודה מתמדת לעשות את הטוב ביותר שאפשר, ואז עוד קצת להשתפר".