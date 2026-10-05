במלאות שלושים יום לפטירתו של הרב בן ציון ביליצקי ז"ל, רב בית הכנסת "יבנה" ברעננה ולשעבר יו"ר המועצה הדתית בעיר, התקיים הערב (שני) מעמד זיכרון והתעוררות בהשתתפות בני משפחתו, רבנים, מתפללים ומוקירי זכרו.

המעמד נערך בבית הכנסת "יבנה" ברחוב חפץ חיים ברעננה, שבו כיהן הרב ביליצקי ז"ל כרב והיה במשך עשרות שנים לדמות מוכרת ואהובה בקרב ציבור המתפללים ותושבי העיר.

הרב שבתי יגל, רב קהילת בני הישיבות ברעננה, ספד לרב ביליצקי בשיחה עם ערוץ 7 וסיפר על הקשר שלו עם בית הכנסת ועם בני הקהילה.

"הרב בן ציון ביליצקי היה רב קהילת יבנה ובית הכנסת יבנה. לפני למעלה מ-40 שנה בית הכנסת נוסד כמניין צעירים, והרב ביליצקי היה ממייסדי בית הכנסת ולימים נבחר להיות רב הקהילה ורב בית הכנסת", סיפר הרב יגל. "הוא היה מאוד אהוב ונערץ על חברי בית הכנסת. זו הייתה קהילה ישראלית, דתית-לאומית, מפד"ל של פעם. הוא חיתן את בני הקהילה, השתתף בשמחות ולהבדיל בלוויות, ואמר דברי תורה בשבתות. ממש אהבו אותו".

הרב יגל הזכיר גם את פעילותו הציבורית של הרב ביליצקי, שכיהן בעבר כיו"ר המועצה הדתית ברעננה בתקופתו של רב העיר דאז, הרב יצחק חיים פרץ. לדבריו, "הוא עסק בצורכי ציבור באמונה ופעל למען מוסדות הדת בעיר, המקוואות והעירובין. הוא היה מאוד עניו ועצום נפש וידע לחבר בין הציבורים".

לדבריו, יכולתו של הרב ביליצקי לחבר בין עולמות שונים באה לידי ביטוי גם בסיפור חייו ובמשפחתו. "הוא עצמו בא מתוך העולם החרדי ולמד בישיבת פוניבז', ומנגד היה רב של בית כנסת המזוהה עם הציבור הדתי-לאומי. גם במשפחה שלו חלק מהילדים המשיכו בקו החרדי וחלק בקו הדתי-לאומי. היה מפליא לראות בלוויה את כל צאצאיו, חלקם כך וחלקם כך, וכולם באחדות נפלאה".

הרב יגל סיפר גם על המהלך שקידם הרב ביליצקי בשנותיו האחרונות, כאשר פתח את שערי בית הכנסת לקהילה של עולים מברזיל, קהילת "אור ישראל", בראשות הרב יעקב זילברמן, בוגר ישיבת הר המור.

"הוא חיבר לבית הכנסת קהילה של ברזילאים, עולים חדשים ברעננה, יחד עם הרב שלהם, הרב יעקב זילברמן. לא כולם אהבו את המהלך הזה, אבל הוא ממש הכניס את יורשו בחייו. במשך ארבע שנים שני הרבנים פעלו יחד", סיפר. "הרב זילברמן הספיד את הרב ביליצקי בהתרגשות והודה לו על כל השנים הללו. המהלך הזה באמת החיה את בית הכנסת - נכנסה קהילה צעירה, עם הרבה פעילויות וכולל שפועל במקום".

לדברי הרב יגל, דווקא המהלך הזה המחיש את אישיותו של הרב ביליצקי. "הוא ידע להכניס בחייו יורש וקהילה נוספת, עם שפה אחרת, ולקבל עולים חדשים בסבר פנים יפות, גם אם זה לא היה בדיוק הסגנון המקורי של בית הכנסת".

רגע מרגש במיוחד במעמד נרשם כאשר הרב חננאל אתרוג, ראש ישיבת שבי חברון, ניגש אל אלמנתו של הרב ביליצקי, הרבנית חנה, ושוחח עמה באופן אישי.

הרב יגל סיפר כי הקשר של הרב אתרוג למשפחה החל עוד בילדותו. "הרב חננאל אתרוג היה בבית הכנסת הזה כבר בתור ילד. בר המצווה שלו הייתה שם, ובמשך עשרות שנים הוא עלה בבית הכנסת. הוא סיפר שהוא ממש גדל בבית של הרב והרבנית, שבתור ילד היה מגיע אליהם הביתה בלילות שבת והכיר את הרבנית היטב. לכן הוא ניגש אליה אחרי ההספד כדי לדבר איתה באופן אישי".

לסיום תיאר הרב יגל את הרב ביליצקי כאחד מאותם רבני קהילה מהדור הקודם, ששילבו תורה, הנהגה ציבורית וקשר אישי עם הציבור. "מדובר בדמות של רב קהילה, רב בית כנסת ויו"ר מועצה דתית - אנשים של פעם, מתקופות שבהן ידעו לחיות זה לצד זה", אמר. "אדם שחיתן זוגות רבים, קידש שם שמיים, ובכל מקום שבו היה פעל בצניעות ובענווה ועשה רבות למען הציבור. הוא הסתלק לבית עולמו לפני שלושים יום לאחר שנאבק במחלה והשאיר אחריו חלל גדול. חברי הקהילה ובית הכנסת מרגישים את זה מאוד".