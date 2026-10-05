הבית החדש לחייל בישיבה צילום: באדיבות הישיבה

ישיבת ההסדר "לב התורה" בבית שמש חנכה אתמול (ראשון) בטקס מרגש את "בית דניאל" - מבנה מגורים חדש לחיילים בודדים, שהוקם במסגרת תוכנית "לב לחייל". המבנה, שנמצא בימים אלה בתפוסה מלאה, מעניק מגורים ל-66 חיילים בודדים במהלך שירותם הצבאי.

הטקס התקיים ביום השנה העברי לנפילתו של סרן דניאל פרץ הי"ד, שנפל בקרבות 7 באוקטובר וגופתו הוחזקה ברצועת עזה עד להשבתה באוקטובר 2025.

באירוע השתתפו ראש הישיבה, הרב בועז מורי, הרב דודי וינקלר מנהל תוכנית "לב לחייל", צוות הר"מים בישיבה, מספר חיילים שהצליחו להשתחרר משירותם לרגל האירוע, בוגרי התוכנית ובני משפחותיהם. בין אורחי הכבוד היו משפחת לם מאוסטרליה, הרב דורון ושלי פרץ הוריו של סרן דניאל פרץ הי"ד, ח"כ אוהד טל, ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג והרב יוסף צבי רימון.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, שלח ברכה מוקלטת בה אמר: "חנוכתו של 'בית דניאל' כבית לחיילים בודדים היא תרומה ותוספת משמעותית שמובילה ישיבת 'לב התורה'. תוספת של לב חם ואוהב ובית חם ואוהב, שמגיע לאותם חיילים צעירים שעזבו הכל מאחור וקשרו את גורלם בביטחונה ועתידה של מדינת ישראל, מדינת הלאום היחידה בעולם של העם היהודי. אני מברך אתכם, יקיריי, הרב דורון ושלי פרץ, הוריו האהובים של דניאל והמשפחה כולה, על המהלך המרגש שהופך היום מחזון למעשה. מי ייתן ולאורו של דניאל ולזכרו, יהיה הבית הזה, בית דניאל, מקור של תמיכה, אהבה וסיוע לחיילינו היקרים".

הרב דורון פרץ, הוסיף: "ישיבת 'לב התורה' פרצה דרך של תורה ושל ישיבה ישראלית, והתמיכה שהיא מעניקה לחיילים באמצעות 'לב לחייל' היא מיוחדת במינה. עבורנו יש בכך חיבור עמוק, משום שדניאל חי מתוך תחושת לב ואחריות. זו הייתה דרכו - אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד - ולכן אין מתאים מכך שבית כזה, שמעניק לחיילים לב ובית, יישא את שמו".

ראש הישיבה, הרב בועז מורי, סיכם: "אנחנו מודים לה' שזכינו להקים בית ולהגשים חלום עבורנו ובעיקר עבור תלמידינו היקרים המשרתים בצה"ל בהתנדבות ובמסירות. תודה רבה לתורמים שבזכות נדיבותם נוצר בית לכבוד ותפארת. כבוד גדול לנו לשתף פעולה עם תנועת המזרחי העולמית ולצד ידיד נפשי, הרב דורון פרץ. מי ייתן שתלמידינו ימשיכו את דרכו של דניאל הי"ד ויירשו את מורשתו באומץ ובמסירות".

שלט ההנצחה צילום: אפרים דינר