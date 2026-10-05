ועל חסדך הגדול • עמיחי פלסר

הזמר והיוצר עמיחי פלסר משיק את "ועל חסדך הגדול", שיר חדש העוסק באמונה, בהתבוננות בחסדי ה' וביכולת לגלות את הטוב גם בתקופות שבהן הוא נסתר מן העין.

השיר יוצא בימים שבהם עם ישראל מתייחד עם זכר הנופלים והנרצחים, ומתוך כך מבקש פלסר להביא מסר של אמונה ותקווה. "יש חסד ויש חסד גדול", כתב עם צאת השיר.

לדבריו, לעיתים נדמה שהחסדים הם רק אלו שמגיעים בנועם וברחמים, אולם קיימים גם "חסדים גדולים" שבתחילה אינם גלויים ובהמשך מתבהרים בעומקם.

פלסר מחבר את המסר לפסוק "כי טוב ה' ולעולם חסדו", ומוסיף כי היכולת להתבונן בחסד קשורה באמונה: "אשרי עין שתזכה להתבונן איך 'כי טוב ה' ולעולם חסדו'. לעולם לעולם, וזה לפי ערך אמונתו - 'ועד דור ודור אמונתו'".

לקראת ימי הזיכרון ל-7 באוקטובר הוסיף פלסר תפילה קצרה: "בימים אלו נזכרים בכל הקדושים ומתפללים: שובה אלינו ברחמים".