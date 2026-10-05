תיעוד: נער חרדי יידה אבנים על שוטרים צילום: דוברות המשטרה

שלושה נערים נעצרו הערב בשכונת מאה שערים בירושלים בחשד ליידוי אבנים ולהפרת הסדר הציבורי, במהלך פעילות משטרתית שבמסגרתה הוסרו דגלי פלסטין ונמחקו כתובות וציורי דגלים מהמרחב הציבורי.

בפעילות השתתפו שוטרי תחנת לב הבירה, לוחמי יס"מ ירושלים וגורמי הפיקוח העירוני. במהלך הפעילות הסירו הכוחות דגלי פלסטין ומחקו כתובות וגרפיטי של דגלי פלסטין שרוססו על קירות בשכונה.

לפי המשטרה, בשלב מסוים החלו כמה מפרי סדר ליידות אבנים וחפצים לעבר הכוחות. השוטרים הגיבו בשימוש באמצעים לפיזורם.

בעת יציאת הכוחות מהאזור הבחינו השוטרים בנער שעל פי החשד יידה לעברם אבנים. כוח של בלשי משטרה שפעל במסווה בתוך מפרי הסדר ניגש אליו וביצע את המעצר.

בהמשך התגודדו מפרי סדר סביב קצינת משטרה בסמוך למקום. כוחות נוספים הגיעו לזירה ופעלו להשבת הסדר. במהלך האירוע אותרו שני נערים נוספים, בני 16, שנחשדו במעורבות ונעצרו.

שלושת החשודים הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה.