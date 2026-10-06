"מי אלה היהודים? נרמוס אותם!" הקריאה הזאת דווחה במהלך חסימת תיכון בקרפנטרה שבצרפת ב־1 באוקטובר 2026. לפי הדיווחים, צעירים רעולי פנים הניפו דגל פלסטיני לצד פח בוער, ובסרטון נשמעה גם הקריאה "שרפנו את ישראל".

כך נראית שנאת יהודים החודרת לתוך מחאה המוצגת כמאבק על תנאי לימוד. יהודי צרפת צריכים לשמוע את האיום הזה היטב. גם ממשלת ישראל.

צרפת נכנסת לשבוע נוסף של מחאה ואלימות בכסות מכובסת של "מחאת התלמידים" משל מדובר במחאה של תלמידים חנונים צרפתים שדורשים שיפור בתנאי הלימוד שלהם.

לקראת יום שני, 5 באוקטובר, הודיע שר החינוך על השבתה מלאה או חלקית של 400 עד 500 תיכונים שחלקם הוצתו או הושחתו ועל כ- 78 אנשי מערכת החינוך וכ - 600 מאנשי כוחות הבטחון שנפצעו. ביום שלישי מתוכנן יום מחאה נוסף. הרשויות אסרו התקהלויות ליד יותר ממאה מוסדות באזור פריז ובמחוז אואז.

מאחורי המספרים עומדים מעשים מחרידים. בלה סיוטה רוסס מורה בבנזין והוכה. בבלפור נרדף שוטר והותקף בבעיטות. בטור איבד צעיר את הראייה בעינו בעקבות פציעה בעימותים. אלפי אנשים נעצרו. בתי ספר, שאמורים להיות מקום של לימוד וביטחון, הפכו לזירות של אש ואלימות.

ככל הנראה אין מדובר רק במחאות על רקע סוציאלי או פגיעה בחינוך, אלא כהתפרעויות שמזכירות לנו אינתיפאדה של ממש, אשר נעשות על ידי גורמים איסלאמיסטיים, חלק מאותם מיליוני בני אדם אשר קיבלו מקלט במדינות האיחוד האירופי בתקופת ההגירה הגדולה החל ב - 2015 ואילך כשלפחות מחציתם הגיעו מסוריה, מאפגניסטן ומעיראק.

בתוך המציאות הזאת פועלות גם רשתות איסלאמיסטיות המבקשות להכפיף את החברה לתפיסתן הדתית, ואשר מבקשות לנצל את הכסות החברתית והחינוכית כדי להרחיב את השפעתם.

החשש מפני התרחבות הפרעות ופגיעה ביהודים נשען על מציאות קיימת. בצרפת מנה ארגון הביטחון הקהילתי 1,320 אירועים אנטישמיים בשנת 2025. מספר אירועי האלימות הפיזית עלה לעומת השנה הקודמת. יהודים מתמודדים עם איומים עוד לפני גל ההתפרעויות הנוכחי. שחיקת ההרתעה ברחוב עלולה להחמיר את מצבם.

האיום האיסלאמיסטי מתועד גם במערכת המשפט. במרס 2024 קבע בית המשפט המינהלי בפריז כי האימאם מחג'וב מחג'ובי הציג יהודים כ"אויבים ההיסטוריים של המוסלמים שיש להילחם בהם", והסית לשנאה ולאלימות. בבריטניה הורשעו שני תומכי דאעש בתכנון פיגוע שנועד להרוג מאות אנשים בצעדה נגד אנטישמיות ובאזור יהודי במנצ'סטר. בפברואר השנה נגזרו עליהם מאסרי עולם.

מנהיגי אירופה מכירים בסכנה. הנשיא עמנואל מקרון תיאר כבר באוקטובר 2020 התארגנות איסלאמיסטית להקמת סדר מקביל, ש"מטרתה הסופית היא לתפוס שליטה מלאה". שר הפנים הצרפתי דאז, ברונו רטאיו, הזהיר במאי 2025 מפני גורמים המבקשים להפוך את החברה למדינה איסלאמיסטית שבה מוחלת השריעה.

וב־21 בספטמבר אמר קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, כי "חיים יהודיים בגרמניה אינם בטוחים עוד". הוא כינה את המצב "חרפה לגרמניה" והתחייב להיאבק באנטישמיות. הדברים נאמרו על רקע האנטישמיות הגלויה והמחלוקת הפוליטית בברלין. עצם אמירתם מפיו של קנצלר גרמניה צריכה להדהד בכל בית יהודי באירופה.

לאור הארועים הקשים בצרפת וברחבי אירופה כולה כנגד יהודים, אני קורא ליהודי צרפת בפרט, וליהודי בריטניה ואירופה כולה בכלל "עלו לישראל עכשיו" !!!

התחילו בהכנת המסמכים, בבדיקת תעסוקה ובתכנון המעבר. ברור כי הבית, העסק והמעמד המקצועי שלכם הם יקרים וחשובים, ואולם חיי המשפחה ועתיד ילדיכם יקרים יותר. ראוי ונכון לקבל את ההחלטה בעוד מועד כשעדין אפשר לפעול מתוך בחירה ולא מתוך כפייה וכורח.

נכון שגם מדינת ישראל מתמודדת עם איומים ביטחוניים ואתגרים חברתיים וכלכליים, ואולם כאן יש לעם היהודי מדינה ריבונית, כשהאחריות להגנתו ולעתידו היא יסוד קיומה של המדינה. למרבה הצער לאורך כל שנות קיומה של המדינה כבר הוכחנו זאת בעל כורחנו. זיכרו שכאן יש יהודים שמוכנים למסור את נפשם למען כל יהודי אחר, פשוטו כמשמעו.

כיו"ר אופק ישראלי אני מחויב להפוך את הקריאה הזאת למסלול מעשי. מטרת אופק ישראלי לפעול לעידוד עלייה, בשיתוף עם משרד העלייה והקליטה והמוסדות הלאומיים. כנסי התעסוקה שאנו מתכננים בפריז, במרסיי ובליון בשבוע הבא, בלונדון בשבוע שלאחר מכן ובהמשך בשאר העולם, נועדו לסייע למתעניינים לבחון אפשרויות מקצועיות ולתכנן את חייהם בישראל.

בצד זאת, מדינת ישראל מחויבת לתוכנית קליטה רחבה הכוללת דיור, עבודה, הכרה בהכשרות מקצועיות לרבות בתחום הרפואה וההנדסה, אולפני עברית ומסגרות חינוך. חובה לדאוג לכל משפחת עולים לליווי וכתובת אחראית. הממשלה, המעסיקים והרשויות המקומיות חייבים להיערך יחד, עם יעדים ולוחות זמנים ותקצוב מתאים, לעלייה המונית של יהודים בכלל ושל יהודי אירופה בפרט.

ליהודי אירופה אני קורא: "בואו הביתה, ויפה שעה אחת קודם", ולממשלת ישראל אני אומר: הכינו עצמכם לקליטתם המלאה והמוצלחת של העולים הרבים הצפויים להגיע אלינו".

הכותב הוא יו"ר אופק ישראלי